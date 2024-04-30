В результате обстрела Одессы погиб проректор МГУ Борис Васильев

Детали трагедии в Одессе

В результате атаки россиян по Одессе - у Бориса Васильева перестало биться сердце.

"В результате перестало биться сердце нашего коллеги, проректора по вопросам учебно-инновационного развития и экономической деятельности Бориса Владимировича Васильева. В нашей памяти он всегда останется порядочным, добрым и надежным человеком, с искренним сердцем и улыбкой", - написали о коллеге работники Университета.

"Руководство и коллектив Международного гуманитарного университета выражает искренние соболезнования родным, друзьям, всем, кто знал, любил и почитал Бориса Владимировича. Вечная светлая память нашему коллеге и другу. Разделяем боль и горе родных!" - добавили с грустью в сообщении.

Ракетный удар по Одессе

Напомним, к утру 30 апреля количество погибших в результате ракетного удара увеличилось до пяти, в больнице скончался 63-летний мужчина.

Еще один человек скончался в результате инсульта, спровоцированного атакой. 32 человека ранены, 23 из них находятся в больницах. В реанимации семеро взрослых и четырехлетняя девочка, причем трое взрослых и ребенок в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

В связи с гибелью пяти человек 30 апреля в Одесской области объявлен траур.