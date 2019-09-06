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Резонансне вбивство жінки в Херсоні: в поліції зробили важливу заяву (фото)

STYLERПодії    06.09.2019 - 10:39
Резонансне вбивство жінки в Херсоні: в поліції зробили важливу заяву (фото)
У Херсоні затримали підозрюваного у вбивстві Олени Кулапової (Фото: колаж РБК-Україна)

Підозрюваного затримали по "гарячих слідах"

Підозрюваного у скоєнні резонансного вбивства 36-річної жінки в Херсоні, тіло якої було виявлено в місцевому Гідропарку 2 вересня, правоохоронці змогли виявити та затримати. Як розповіли 6 вересня в прес-службі поліції, це 21-річний уродженець Херсонської області.

Раніше слідчі зверталися до українців по допомогу щодо розшуку Сергія Сушка і давали його опис. Зазначалося, що 21-річного хлопця було зафіксовано камерами відеоспостереження неподалік від того місця, де зникла Олена Кулапова. Труп жінки вранці знайшли на пляжі. На шиї були колото-різані рани, також виявлені сліди зґвалтування.

За словами свідків, жінка в одному халаті вийшла в магазин біля дому.

Резонансне вбивство жінки в Херсоні: в поліції зробили важливу заяву (фото)

Фото: hr.npu.gov.ua

У поліції повідомили, що змогли затримати підозрюваного по "гарячих слідах" протягом трьох діб після злочину.

Пошуками займалися оперативники управління карного розшуку обласного главку поліції.

Резонансне вбивство жінки в Херсоні: в поліції зробили важливу заяву (фото)

Фото: hr.npu.gov.ua

Затриманому молодику вже повідомили про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину.

6 вересня відбудеться судове засідання, в ході якого підозрюваному буде обрано запобіжний захід.

"Поліція наполягатиме на обранні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Олена Кулапова володіла салоном краси. Її чоловік - далекобійник. За словами друзів, у пари були дуже теплі стосунки.

У жінки залишилося двоє дітей - 15-річний син і 3-річна донька.

Резонансне вбивство жінки в Херсоні: в поліції зробили важливу заяву (фото)

Олена Кулапова з сім'єю (фото: соцмережі)

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Києвом насильники викрали жінку на зупинці громадського транспорту в Білій Церкві, відвезли до себе в квартиру і 16 годин утримували її в неволі.

Раніше ми писали, що в Чернігові зловмисники напали на молоду сімейну пару і убили їх через старенький автомобіль Lanos.

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