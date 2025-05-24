Режиссеры "Евровидения" разнесли Томми Кэша: "Токсичен и на сцене, и в жизни"

После гранд-финала "Евровидения-2025" вокруг некоторых участников не утихают споры - и одним из самых обсуждаемых стал представитель Эстонии Томми Кэш. На его выступление отреагировали и режиссеры постановки для Люксембурга - трио TRI.Direction в составе Натальи Лобасевой, Натальи Ровенской и Марии Григоращенко.

Режиссеры резко раскритиковали как сам номер, так и личность эстонца.

"Самое главное - этот артист тесно связан с Россией и сотрудничает с российскими режиссерами, и все об этом знают. Именно это - ключевая проблема, которая перечеркивает все остальное, связанное с этим номером, для нас как для зрителя", - отмечают TRI.Direction.

По их словам, даже несмотря на вирусность песни, харизма Томми Кэша вызывает негативные ассоциации.

"Если же говорить с более профессиональной точки зрения, то харизма артиста кажется очень негативной, что со сцены, что в жизни. Ты просто не хочешь следить за его историей или выступлением. Хотя песня, конечно, "порвала" слушателя, имеет невероятную вирусную силу. А сколько усилий вложили в промокампании перед конкурсом, то это и не передать! Это очень сказалось на голосовании зрительской аудитории", - добавляют представительницы TRI.Direction.

Режиссеры отмечают: успех в голосовании не всегда означает этическую безупречность участника - и именно на такие аспекты публике стоит обращать внимание.

Тем более, что режиссером выступления Кеша на "Евровидении" была Алина Пьязок - владелица российского паспорта, которая давно работает с артистом над его клипами и сценическим образом.

Не менее резонансным стал тот факт, что Томми Кэш получил сразу 5 баллов от украинского жюри.

Tommy Cash (фото: Sarah Louise Bennett / EBU)

В его состав вошли MELÓVIN, Дмитрий Шуров (Ріапобой), Tayanna, Алена Шоптенко и продюсер Нателла Чхартишвили-Зацаринная.

Еще во время прямого эфира MELÓVIN опубликовал свой бюллетень - оказалось, что именно он поставил Томми Кеша на второе место.

В соцсетях это вызвало шквал критики: многие украинцы не скрывали возмущения из-за высокой оценки артиста, который связан с российскими артистами.