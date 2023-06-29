Режиссер "Мавки" обучал детей рисунку и анимации на смене "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова

"Я очень благодарен фонду за то, что вы делаете для детей такую активность. На мой взгляд, то количество травм, которое дети сейчас получают, мы можем преодолеть именно таким образом: отвлекая, переключая детей, создавая для них такие островки безопасности, покоя, креативности, чтобы дети не жили постоянно в напряжении. Здесь нет стресса. Все работают, чтобы коммуникировать, что-то создавать, что-то вместе делать. Это очень важно для психики формирующегося ребенка. Сейчас мы формируем его мировоззрение. Ее ощущение жизни", - рассказал режиссер.

Вместе с детьми Олег Маламуж провел два продуктивных дня. В первый раз занимались рисованием. Режиссер уверен, это - не талант, а навык, поэтому рисовать могут все. Профессионал помогал детям избавиться от страха неудачи и создавать сразу много творческих работ - в час более 20 рисунков, скетчей.

"Мне очень понравился этот урок. Я понял, что надо заниматься рисованием. И то, что рисование может потребоваться в жизни", - поделился Сергей, участник смены.

Второй день была посвящена специальности аниматора. Режиссер рассказывал о работе над сценарием, героях, истории, разработке визуалов и трехмерных вселенных. Дети охотно задавали вопросы и были явно заинтересованы в этой теме.

"Эти активности очень полезны, очень интересны. Во-первых, они знакомят с миром профессий. Для детей это возможность окунуться, прикоснуться и узнать что-нибудь изнутри. И, возможно, сориентироваться в профессиональном выборе", - отметила Ольга Фролова, психолог фонда.

В проекте "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" принимают участие дети 8-14 лет. В рамках проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили более 4750 детей со всей страны.