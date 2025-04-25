Режиссер клипов Nirvana и Metallica побывал в Украине и сказал, что разбило его сердце: "Это терроризм"

Известный американский режиссер и автор музыкальных видеоклипов Сэмюэл Байер (Samuel Bayer) посетил Украину, чтобы лично увидеть войну и борьбу украинцев. Он успел не только посмотреть на пейзажи, но и пообщаться с военными и студентами.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), впечатлениями от визита Байер поделился на своей странице в Instagram .

"17 апреля он встретился со студентами Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Будущие украинские режиссеры имели возможность задать вопросы известному американскому режиссеру относительно его работы с мировыми звездами, об особенностях его стиля и перспективах американского кино", - рассказали РБК-Украина в Культурных силах.

После встречи с украинскими студентами вместе со съемочной группой Культурных сил режиссер отправился на восток Украины. Байер поехал в прифронтовые и деоккупированные города, чтобы поддержать воинов ВСУ и снять ряд авторских видеоработ.

"В своих съемках режиссер сосредоточился на последствиях российской агрессии: разрушенных селах, уничтоженных школах, поврежденных церквях. Но прежде всего его интересовали люди - их истории, боль и опыт. Он встречался с детьми, которые пережили оккупацию или сбежали от войны. Для Байера важнейшим было не просто зафиксировать разрушения, а показать миру живую, настоящую Украину - через судьбы ее граждан, через ее борьбу", - отметили Культурные силы.

Вместе с Байером также был известный актер Шон Пенн. Он принял участие в процессе съемок документального видео.

Шон Пенн в Украине (фото предоставлено пресс-службой)

После поездки в Украину режиссер поделился эмоциями и отметил, что его сердце разбито.

"Слава Украине. Я только вернулся из той прекрасной страны прошлой ночью - я завел новых друзей и встретил невероятных людей - мое сердце разбито, когда слышу о ракетах и беспилотниках, направленных на невинное гражданское население - это терроризм, а не война", - написал он.

Известно, что Байер приехал в Украину по приглашению главы Культурных сил, капитана ВСУ Николая Серги, с которым он познакомился в Лос Анджелесе во время "Тура благодарности" Культурного десанта в США.

"Я должен приехать в Украину. Я должен рассказать вашу историю борьбы. Я должен рассказать историю ваших людей. Показать ваших фантастических музыкантов и рассказать об их пути. Всего не расскажешь, но каждая история - это дождь слез. Я хочу сделать что-то очень простое, как мои музыкальные клипы. Я надеюсь, что эти истории увидят в Штатах, увидят в мире. Что это впечатлит. Я хочу, чтобы они думали об Украине. Я хочу, чтобы люди помнили Украину", - говорил он тогда.