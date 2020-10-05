Мої рейтинги зросли б: спливли записи розмов Путіна і Клінтона після трагедії "Курська"

Підводний човен "Курськ", який потонув в 2000 році (Фото: kasparov-ru.appspot.com)

Через місяць після трагедії з "Курськом" Путін зустрічався з Клінтоном і обговорював підводний човен

Трагедія з підводним човном "Курськ" сталася майже 20 років тому і сім'ї загиблих моряків звинувачували владу в тому, що допомога не була надана вчасно. Загинули всі 118 членів екіпажу, які перебували на борту. Ця катастрофа стала найбільшою в історії радянського і російського підводного флоту.

Через місяць після катастрофи Володимир Путін зустрівся з Біллом Клінтоном у Нью-Йорку в президентському номері готелю Waldorf Astoria. На зустрічі 6 вересня 2000 року були присутні також представники адміністрацій двох президентів. У розпорядженні видання "Медуза" виявилися записи стенограм переговорів двох президентів. Варто відзначити, що Білл Клінтон переживав про загиблих моряків та їх родини, а от Путін турбувався виключно про свій рейтинг.

Клінтон: Жалкую про все, через що вам довелося пройти через загибель "Курська". Коли відбувається щось таке, люди по всьому світу уявляють себе на місці жертв та їхніх близьких, але я уявляв себе на вашому місці. Вам, напевно, довелося зіткнутися з безліччю критики. Це завжди трапляється. Після Оклахома-Сіті багато запитували, чи добре будівлю було захищено і чи не пустили ми терористів в країну. Так що серцем я був і з людьми на дні моря, і зі всіма іншими теж.

Путін: Хорошого вибору у мене не було. Я опинився в пастці між поганими та найгіршими варіантами. Мені говорили, що, якби я відразу спустив туди маленький підводний човен і, хоча б спробував врятувати хлопців, мої рейтинги зросли б. Не можна дозволяти робити щось подібне заради піару. Потрібно віддавати пріоритет реальному порятунку людей. Я ціную вашу щиру підтримку. Як не дивно, наступні опитування показали, що цей інцидент не вплинув на моє становище. Але я дуже боюся, що щось подібне може повторитися.

Клінтон: Зараз ми працюємо в іншій обстановці. Якщо в Москві вибухає будівля, це ніби відбувається у наших родичів. Або якщо люди в Мозамбіку змушені вилазити на дерева, щоб врятуватися від повені... З усіх боків це добре. Це нагадує нам, що інші — теж люди. Після цього складніше ненавидіти. Але іноді й лідеру буває важко чинити правильно через всі ці сильні відчуття.

Путін: Ми відчували себе безсилими під час цієї катастрофи. Зараз все виглядає так, що весь екіпаж загинув протягом 60 або 90 секунд. Ми не могли розповісти родичам, але в корпусі була дірка розміром близько двох метрів, через яку затопило перші три відсіки підводного човна. Я навіть не знаю, як ми можемо витягти тіла. У цих водах багато тріски — плоті на кістках може не залишитися. Ми намагалися спустити на гальмах весь цей галас, але деякі люди дивні, і вони просто продовжували її підживлювати. Це просто факт життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Путіна номінували на Нобелівську премію.

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