Reuters і CNN розповіли, як в Україні процвітає чорний ринок фейкових COVID-сертифікатів

У публікації показано відео поліцейського рейду, в ході якого в приймальні лікаря виявили пачку готівки на суму 12 тисяч доларів. Йдеться про викриття медпрацівника у Хмельницькій області, який за гроші вносив до електронних медичних карток недостовірні відомості про COVID-вакцинацію.

Зазначається, що випадок на цьому тижні став "одним із сотень кримінальних розслідувань, оприлюднених владою в ході придушення процвітаючого чорного ринку" підроблених довідок і документів про щеплення від COVID-19 і тести.

У матеріалі йдеться про те, що Україна "щосили намагається переконати скептично налаштоване населення" вакцинуватися.

"Тільки близько 7 мільйонів українців з 41 мільйона населення повністю щеплені від COVID-19, і дослідження показують, що близько половини дорослих не хочуть вакцинуватися. Уряд зробив щеплення обов'язковими для деяких державних службовців, і нещеплені громадяни стикаються з обмеженнями на відвідування ресторанів і спортивних заходів. Нові правила спонукали більше людей пройти вакцинацію, але також надали більше стимулів для тих, хто не хоче вакцинації, отримувати підроблені вакцини", - вказується в публікації.

За словами головного лікаря інфекційного відділення київської лікарні № 3 Тетяни Михайлевської, підроблені свідоцтва про вакцинацію тільки продовжують пандемію, і їх покупка "зараз, ймовірно, є найстрашнішим злочином, скоєним проти країни та нашого суспільства".

"Ми втомилися від цієї пандемії. Ми хочемо бути звичайними лікарями. Я, наприклад, кардіолог. Я хочу бути кардіологом, а не ковідним лікарем. Я хочу добре виспатися, а не відповідати на нічні дзвінки моїх наляканих пацієнтів", - сказала вона Reuters.

Відео: в Україні борються з проблемою підробок "ковідних" сертифікатів

Нерішучість громадян щодо вакцинації була ще до пандемії - вона сприяла спалаху кору в Україні в 2019 році, коли теж процвітав чорний ринок підроблених довідок. Опитування, проведене в серпні Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва показало, що 56% населення не планували найближчим часом щепитися від COVID-19.

Також у матеріалі перераховуються деякі недавні приклади, як у різних містах України викривали ділків по сертифікатах. Зокрема, в Сумах правоохоронці затримали чоловіка, який поширював підроблені документи про вакцинацію в соціальних мережах за винагороду в 3 тисячі гривень (114 доларів). У Чернігові продажем фейкових сертифікатів займався 52-річний туристичний агент (по 250 доларів за штуку, і таких клепав по 20 на день).

За даними української прикордонної служби, з серпня було виявлено 350 підроблених довідок. Також були випадки, коли люди купували липові COVID-сертифікати, а потім хотіли отримати справжнє щеплення, пише Reuters з посиланням на лікаря київського центру вакцинації.

"Україна була близька до того, щоб потонути в підроблених свідоцтвах про вакцинацію", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, попередивши, що винні "не зможуть уникнути покарання".

Також у матеріалі наводяться слова однієї з противниць вакцинації з Києва:

"Якщо постане питання про вибір вакцинації або звільнення, я або спробую купити довідку, або звільнюся", - сказала журналістам якась Олена.