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Рецепты на лекарства и направления: как получить медуслуги, если нет света

Как врач должен выписать направление без света (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за постоянных ракетных обстрелов россиян по всей Украине аварийно выключают электроэнергию. Часто пациентам срочно необходимо электронное направление или рецепт, но у врача нет света. Однако такую ситуацию можно легко решить.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья в Telegram.

Как оформить рецепт без света

В частности, вместо электронного направления или рецепта на "Доступное лекарство" врач сможет выписать бумажный документ.

Лекарство украинцы могут получать бесплатно или с небольшой доплатой для амбулаторного лечения от таких заболеваний: сердечно-сосудистые болезни, профилактика инсультов и инфарктов, диабет II типа; бронхиальная астма, несахарный диабет, инсулинозависимый диабет (инсулины), расстройства психики и поведения, эпилепсия.

Бумажный рецепт врач выпишет на Форме рецептурного бланка №1. Он содержит информацию о медучреждении, враче и пациенте. Также в рецепте врач должен подчеркнуть, будет ли препарат полностью бесплатный для пациента или с доплатой.

Отмечается, что само лекарственное средство выписывается по международному непатентованному названию (МНН) и не более трех наименований по одному рецепту.

В конце врач удостоверяет рецепт своей подписью и печатью. В таком случае аптека выдает лекарственное средство пациенту по бумажному рецепту.

Альтернатива электронному направлению

Кроме того, при назначении дополнительных консультаций других врачей, анализов и исследований врач выпишет бумажное направление. Заведения на время действия военного положения обязаны принимать пациентов с бумажными направлениями, равно как и с электронными.

Пациенты с бумажными направлениями должны получить бесплатно предусмотренные Программой медицинских гарантий медицинские услуги.

Раньше мы называли список врачей, к которым можно обращаться без направления.

Также мы писали, что в Минздраве озвучили зарплаты украинских врачей и медсестер.

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