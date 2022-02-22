Рецепт смачної домашньої ковбаси: обійдеться вам в копійки

Інгредієнти

Печінка 1 кг

Сало 500 г

Гречка відварна 300 г

Яйця 2 шт

Цибуля 3 шт

Оболонка 4 м

Сіль перець

Часник 1/2ч.л.

Покроковий рецепт приготування

На розігріту сковороду викладіть сало з прошарком м'яса і прожарте одну хвилину, потім додайте туди дрібно нарізану цибулю. Потім покладіть туди печінку (можна взяти будь-яку). Протушкувати все разом 20 хвилин під кришкою.

В самому кінці додайте сіль і перець, а також ваші улюблені спеції. Все це в гарячому вигляді пропустіть через м'ясорубку.

До печінкової маси додайте відварну гречку, потім додайте два яйця і перемішайте. Обов'язково спробуйте на смак. У теплому вигляді начиняйте ковбасу в оболонку (вона надається в супермаркеті). Наповніть ковбасу і перев'яжіть нитками.

Потім проколіть її, щоб вийшов зайве повітря. Опустіть в підсолену воду на 10 хвилин, а потім обсмажте на сковорідці. Смачного!