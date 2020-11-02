Вирішили, що п'яний: винуватця смертельної ДТП на Майдані сильно побили очевидці аварії

У Києві на Майдані Незалежності у п'ятницю, 30 жовтня, відбулося страшна ДТП з позашляховиком. Водій Land Rover на великій швидкості влетів у пішоходів і вбив двох людей. Також є постраждалі.

Одразу ж після аварії чоловіка жорстоко побили очевидці події, які подумали, що водій був п'яний. Пізніше драгер показав, що алкоголю у його крові не було. У нього стався інсульт. Про це розповів адвокат Юрій Мартиненко в інтерв'ю kp.ua.

Адвокат заявив, що його підопічного били кулаками по голові. Крім того, у нього велика гематома лівого ока, також розбиті губи і все обличчя синє.

Юрист турбується про здоров'я свого клієнта, оскільки у нього був інсульт, потім післяопераційне ускладнення і новий інсульт. Зараз чоловік лежить в Інституті серця, і він підключений до апаратів, які підтримують його життєдіяльність.

Говорячи про компенсації загиблим в цій ДТП, адвокат розповів, що його клієнт вже майже виплатив суму, яку назвали батьки загиблої 30-річної Алли з Вінницької області.

Жінка приїжджала до столиці, щоб потрапити в монастир і загинула, коли купувала подарунки своїм рідним. Вона була незаміжня і без дітей.

Друга жертва - 79-річна продавчиня сувенірів. Вона жила одна і у неї немає родичів. Її тіло лежить досі в морзі. Водій згоден оплатити поховання, щоб її не ховали у спільній могилі.

Є ще 4 людини, які отримали легкі ушкодження. За словами юриста, в однієї жінки перелом чи то руки, чи то пальця.

Також є ще люди, у яких постраждали автомобілі. П'ять машин будуть відшкодовуватися в останню чергу. При цьому юрист вважає, що його клієнт не зможе повною мірою оплатити ремонт майже нових авто. Можливо винуватцю ДТП доведеться продавати квартиру.

Нагадаємо, що з'явилося відео з винуватцем жахливої ДТП на Майдані.

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