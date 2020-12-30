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Вирішили погодувати: в Одесі кошеня зі сказом напало на блогерів

Одеса, Середа 30 грудня 2020 21:14
Вирішили погодувати: в Одесі кошеня зі сказом напало на блогерів
Кошеня (фото: pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі бездомне кошеня вкусило і подряпало двох людей, після чого постраждалим знадобилася екстрена допомога медиків. Як з'ясувалося, у тварини був сказ.

Інцидент стався в мікрорайоні Таїрове близько двох тижнів тому. Про це 30 грудня повідомляє "Думська".

Блогери Руслан і Христина вирішили погодувати кошеня, яке помітили на автостоянці. Однак замість подяки оно напало на молодих людей - дівчину тварина вкусила, а хлопця подряпала.

"Одесити в терміновому порядку звернулися до медустанови, де їм провели вакцинацію. Кошеня передали ветеринарам. Вчора тварина загинула", - йдеться в публікації.

Як зазначили в Держпродспоживслужбі, профілактика сказу може запобігти подібні ситуації.

"Якщо тварина вакцинується один раз на рік, то вона не захворіє. Вакцина діє рівно рік", - сказав начальник Управління безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини Володимир Гіска.

Кошеня, у якого виявили вірус сказу, не було щеплено, тому фахівець закликає у таких ситуаціях "проявляти обережність".

Також зазначається, що вакцинувати тварину, в тому числі й бездомну, можна безкоштовно в одному з пунктів Держпродспоживслужби (в Одесі - на 7-ій Пересипській, 6 або на Люстдорфській дорозі, 217).

Сказ належить до групи гострих інфекційних захворювань, яке вражає центральну нервову систему. Зараження відбувається через слину хворого чи при укусі або при її попаданні на пошкоджені ділянки шкіри. Люди інфікуються переважно від диких тварин. Також фіксуються випадки зараження від домашніх або сільськогосподарських тварин.

Раніше повідомлялося, що недавно під Тернополем скажений кіт напав на пенсіонерку, після чого на карантин закрили кілька сіл.

Також ми писали про те, що під Житомиром ввели додатковий карантин через білку зі сказом, яка покусала чоловіка.

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