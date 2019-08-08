Вирішив покататися: п'яний підліток збив велосипедиста на татовому авто

ДТП у місті Сарни РІвненської області сталася з вини 15-річного підлітка, який вирішив покататися на татовому автомобілі Skoda Oktavia. 7 серпня близько 21:30 він збив 34-річного велосипедиста на дорозі. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції області.

34-річний чоловік отримав політравму: відкриту черепно-мозкову травму, забій мозку, відкритий перелом коліна.

Трагедія сталася на проїзжій частині на вулиці Котляревського. Від отриманих травм саренчанин помер в лікарні вранці наступного дня.

ДТП під Рівним - п'яний підліток збив велосипедиста (фото: rv.npu.gov.ua)

Повідомляється, що підліток перебував у стані алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 0,8 проміле.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

ДТП під Рівним - п'яний підліток збив велосипедиста (фото: rv.npu.gov.ua)

До слова, криваву ДТП під Одесою, в результаті якого загинули дві людини, влаштував колишній член "Партії регіонів", керівник Одеської і Донецької залізниці Микола Рогов.

Раніше ми писали, що водій автомобіля "Ауді", який був під кайфом і влаштував масштабну ДТП в Києві на площі Перемоги взимку, не з'явився в суд. Тиждень тому його відпустили з-під варти під домашній арешт.