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Вирішив підзаробити: Барі Алібасов інсценував отруєння заради піару

STYLERПерсони    25.06.2019 - 12:06
Вирішив підзаробити: Барі Алібасов інсценував отруєння заради піару
Барі Алібасов (Колаж РБК-Україна)

Барі Алібасов задумав історію зі смертельно небезпечним отруєнням заради власної вигоди

Знайомі Барі Алібасова звинувачують продюсера у брехні щодо отруєння. Вони впевнені, що шокуюча історія задумана заради піару 30-річного ювілею групи "На-На". Про це інформує КП.

Колишній директор Джигурди Антоніна Саврасова стверджує, що отруєння Барі Алібасова - це фейк. "Коли труби прочищаешь такою хімією, засмічення зникають. А що ж тоді діється в стравоході - там все згорить! Такі люди залишаються інвалідами на все життя. А Барі вже в студію до Малахову прийшов! І навіть танцював", - розповіла обурена жінка.

До того ж, Саврасова помітила, що численні інтерв'ю, замітки в пресі та репортажі на ТБ принесли Алібасову певного роду славу. А неприємний інцидент збігся з 30-річчям групи "На-На" і їх ювілейним гастрольним туром.

Вирішив підзаробити: Барі Алібасов інсценував отруєння заради піаруБарі Алібасов (фото: facebook.com/Бари Алібасов)

Наголошується, що відео з промиванням шлунка Алібасова продали на телебачення за $10 тис. За перше інтерв'ю після хвороби продюсер отримав $4,8 тисяч, а за участь у телепередачі - $8 тис. За попередніми розрахунками, Алібасов заробив на події понад $32 тис.

Нагадаємо, що Барі Алібасов гнівно відреагував на чутки про самопочуття. За його словами, розмови недоброзичливців про те, що він голодує, не мають ніякого місця в реальності.

Раніше повідомлялося, що Барі Алібасова могли отруїти родичі його дружини Лідії Федосєєвої-Шукшиної.

А також про те, що Барі Алібасов став жертвою шахраїв і позбувся великої суми грошей.

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