Реорганізація туберкульозних диспансерів: Супрун висловилася про страх "зомбі-апокаліпсису"

Реорганізація туберкульозних диспансерів в Україні в рамках другого етапу медичної реформи - установи не закриватимуться, але перейдуть на нову систему роботи - викликала у суспільстві неоднозначну реакцію та тривогу. Колишня керівниця МОЗ Уляна Супрун розповіла про нововведення і пояснила, чому не варто їх боятися і що підживлює панічні настрої.

За її словами, впровадження пацієнтоорієнтованого підходу, який передбачає перехід на амбулаторне лікування хворих на туберкульоз, "лякає громадян не менше ніж зомбі-апокаліпсис".

"Чи справді є підстави самоізолюватися, бо начебто "тепер люди з відкритою формою туберкульозу будуть ходити серед нас"? Почнемо з логічних аргументів", - написала медик у своєму Facebook.

Супрун зазначила, що хворі на туберкульоз і раніше були серед нас.

"Наявність в країні тубдиспансерів не означає автоматично, що всі хворі на туберкульоз там перебуватимуть. Аби туди потрапити, потрібно звернутися до лікаря, чи потрапити з дуже вираженою симптоматикою на профілактичний огляд, пройти діагностику", - йдеться в публікації.

Медик розповіла, що насправді флюорографія не є чутливим скринінговим і діагностичним методом, а бактеріальний посів мазка носоглотки може дати хибнонегативний результат. В результаті хвору людини будуть вважати здоровою.

Супрун вважає, що через страх людей потрапити принаймні на 3 місяці до тубдиспансеру, втратити роботу і сповістити всіх про свій статус, в Україні склалася ситуація, коли люди уникають лікування туберкульозу.

"Крім цього, диспансери були джерелом туберкульозу із множинною стійкістю до антибіотиків. Тривале перебування людей в спільному просторі - це збільшення ризику заразитися", - розповіла медик.

Річ у тому, що бактерії мають здатність розвивати стійкість до антибіотиків. Тому можна лікувати "свого" збудника та успішно вбити, але при цьому заразитися від новоприбулої в диспансер людини "свіжими" бактеріями, стійкими до конкретної терапії. Це призводило до того, що з диспансерів йшли, не долікувавши хворобу або із сумним "букетом" бактерій, чим і сприяли поширенню захворювання.

"Диспансери роблять тільки гірше для ситуації з туберкульозом. За гроші платників податків", - заявила Супрун.

Туберкульоз можна ефективно лікувати вдома. Через два тижні після початку правильного лікування людина вже не є заразною, якщо почати правильне лікування і дотримуватися його постійно.

"Правильне лікування - це таке, коли дібраний антибіотик чи кілька антибіотиків, до яких збудник чутливий. Це є особливо критичним в разі туберкульозу, викликаним збудником з множинною стійкістю.

Також можна говорити про правильне та ефективне лікування, коли пацієнт чи пацієнтка не пропускають прийомів ліків. Для цього рекомендовано прийом ліків з допомогою сучасних технологій — відео-ДОТ (коли пацієнт надсилає відео-звіт про прийом ліків) або SmartBOX (лікар контролює прийом ліків за сповіщеннями (sms), які приходять на телефон кожного разу коли пацієнт відкриває банку для прийому ліків). В Україні ці технології вже також застосовують", - написала Супрун.

Також медик дивується, чому заклик до ізоляції "захворів - сиди вдома" не поширюється на людей з відкритою формою туберкульозу.

"Насправді, він поширюється. Людина, в якої виявили хворобу, мусить бути на самоізоляції та приймати ліки поки не втратить контагіозність. Тобто більше не становитиме загрози як джерело інфекції. В разі сучасної терапії туберкульозу люди не є заразними через два тижні від початку прийому терапії", - розповіла екс-чиновниця.

Супрун каже, що для українців дієвим способом примиритися з реорганізацією туберкульозних диспансерів буде вправа "приміряти на себе".

"Чи хотіли б ви принаймні три місяці жити не вдома? Втратити роботу? Віддати малих дітей комусь, якщо ви самотні матір чи батько? Це допоможе зрозуміти, наскільки ірраціональний страх сприяє стигмі та дискримінації, а також підживлює панічні настрої", - уклала вона.

Нагадаємо, що за даними Держстату про кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-лютому 2020 року, від туберкульозу померла 581 людина. Щороку від туберкульозу вмирають близько 3700 українців.

Раніше ми писали про те, що в Києві хочуть об'єднати лікарні, які лікують від туберкульозу, шкірно-венерологічних захворювань, і ті, які надають психіатричну допомогу. Додамо, що такі рішення повинні прийняти по всій країні. Об'єднання закладів - це вимога другого етапу медичної реформи.