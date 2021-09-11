Релігієзнавець розкрив правду про 8-й ген і вакцинацію: "у Біблії йдеться про клеймо, але..."

Спеціаліст зазначив, що зустрічався з низкою міфів про вакцинацію, котрі можна поділити на дві групи.

Перша - псевдорелігійні. Ось вони:

коли вакцинують, то це ставлять знак диявола, і навіть у назвах вакцин приховано його імʼя; ;

хто вакцинувався той не може причащатися;

начебто слід від уколу вакциною - це знак, котрий оберігає, і вказує на належність до обраних і спасенних;

Друга - конспірологічні. А саме:

нібито вакцини розроблені для знищення літніх людей;

вони сприяють зниженню рівня лібідо та статевої потенції;

є вакцини, розроблені проти певних національностей.

"Насправді в Біблії прямих згадок про вакцинацію не має. Єдине, що може бути хоч якось дотичне до цього, то це "Одкровення Іоана Богослова". Там дійсно йдеться про клеймо, яке буде ставити звір на праву руку або чоло. Однак, що це буде саме укол не написано, а тим більше, що це буде укол з вакциною" - каже релігієзнавець.

Аналогічно в цьому ж "Одкровенні..." є згадка про печатку для Божих слуг. Але там йдеться про чітко визначене число сто сорок чотири тисячі людей. І все. А лише в Україні мають бути провакциновані як мінімум кількадесят мільйонів громадян. Тому це явний фейк", - наголошує Савісько.

"І щодо причастя. Допоки жодна з церков, котрі практикують причастя, не повідомила про хоч якісь обмеження для тих, хто вакцинувався. В тому числі і про заборону причащатися", - звернув увагу експерт.

Що ж стосується конспірологічних версій, то їх поширюють або ті хто має певні хронічні фобії, або ж ті хто хоче зумисно відволікти увагу від тих проблем, що є довкола, додав спеціаліст.