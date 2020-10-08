Рекорди ще попереду: хворих COVID-19 харків'ян вже розміщують у коридорах лікарні

У харківських лікарнях вже не вистачає ліжок для коронавірусних хворих. Зараз ліжка для пацієнтів ставлять у холи і коридори медустанов. Цю інформацію повідомила "Суспільному" заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

"Заповненість всі 100%. Але йде динамічна зміна: одного виписали, тут же на цю ліжко поклали іншу людину. Ліжка не пустують. Є навіть ситуації, коли людина може трошки почекати в приймальному відділенні, поки випишеться і поїде пацієнт, який лежить на ліжку ", — сказала Горбунова-Рубан.

За словами заступника мера, також стоїть дуже велика проблема з персоналом. Його катастрофічно не вистачає. Світлана вважає, що антирекорди по захворюваності ще попереду. Українців чекає спалах COVID-19 в недалекому майбутньому.

Вона розповіла, що станом на 7 жовтня в міській лікарні №18, яка розрахована на 50 ліжок, перебувало 53 пацієнта, а в лікарні №13, розрахованої на 140 ліжок, знаходилося 150 осіб.

"Вони дістали вже всі ліжка, які були приховані в складських приміщеннях. Ліжка стоять в коридорах, вони стоять в холах, де є місця. І нічого з цим не зробимо: вони стоятимуть, вони будуть працювати, і люди, які на них лежать будуть лікуватися, вони будуть отримувати все, що потрібно ", — сказала Горбунова-Рубан.

Як ми писали раніше, київський лікар розповіла, скільки хворих COVID-19 буде в кінці жовтня.