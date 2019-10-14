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Не рекомендую: Комаровський розповів про шкоду фтору для дитячих зубів

STYLERЖиття    14.10.2019 - 08:03
Не рекомендую: Комаровський розповів про шкоду фтору для дитячих зубів
Євген Комаровський (фото: instagram.com/komarovskiynet)

Євген Комаровський дав ряд практичних порад

Експерт Євген Комаровський поділився з батьками важливими порадами і розповів, чим фтор такий небезпечний для дитячих зубів. Відповідний пост спеціаліст опублікував в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці.

Іони фтору, як відомо, необхідні зубам, оскільки вони пригнічують життєдіяльність шкідливих бактерій і не дають продуктам їх життєдіяльності роз'їдати емаль. Однак для дітей він може бути досить небезпечним.

Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

"По-перше, фтор не рекомендують до того моменту, поки дитина не навчиться спльовувати. Спочатку можна чистити навіть водою, тому що фтор - це добре, коли нормальна доза, але, якщо дитина буде його їсти - це вже погано", - пише Комаровський.

За словами експерта, до того моменту, поки дитина не навчиться випльовувати зубну пасту - рекомендується використовувати виключно без фтору. "Тобто, місцево - добре, всередину - погано", - додав експерт.

Нагадаємо, що Комаровський розповів про табу під час хвороби дитини.

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