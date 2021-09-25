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У річці Тетерів масово гине риба: екологи підозрюють підприємство у скиданні нечистот (фото)

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Житомирська область, Субота 25 вересня 2021 17:33
У річці Тетерів масово гине риба: екологи підозрюють підприємство у скиданні нечистот (фото) Мор риби у Річці Тетерів (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У річці Тетерів, що у Житомирській області, зафіксували масову загибель риби. Екологи кажуть, що до цього могло призвести те, що КП "Житомирводоканал" скинув у річку Кам’янка, яка впадає в Тетерів, неочищені стічні води.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.

Скільки загинуло риби

Як розповіли екологи, наразі у річці загинуло 500 риб. Тому наразі фахівці вже відібрали для експертизи зразки вод у річках Путятинка, Кам’янка та Тетерів, яка повинна встановити, які саме речовини забруднили водойми, та чи причетний "Житомирводоканал" до загибелі риби.

"Востаннє аварійна ситуація, що призвела до скиду неочищених стічних вод, сталась на водоканалі минулого тижня. За факти забруднення водних об’єктів на КП "Житомирводоканал" було відкрите кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Держекоінспекція наполягатиме, щоб комунальне підприємство покарали за ч. 2 ст. 242 Кримінального кодексу.

У річці Тетерів масово гине риба: екологи підозрюють підприємство у скиданні нечистот (фото)У річці Тетерів масово гине риба: екологи підозрюють підприємство у скиданні нечистот (фото)У річці Тетерів масово гине риба: екологи підозрюють підприємство у скиданні нечистот (фото)У річці Тетерів масово гине риба: екологи підозрюють підприємство у скиданні нечистот (фото)У річці Тетерів масово гине риба: екологи підозрюють підприємство у скиданні нечистот (фото)У річці Тетерів масово гине риба: екологи підозрюють підприємство у скиданні нечистот (фото)У річці Тетерів мор риби (facebook.com/dei.zt.ua)

Раніше ми повідомляли, що у Хмельницькій області у річці масово гине риби. Також з'явились масляні плями та запах аміаку.

Також ми писали, що в Азовському морі на берег викинуло мертвих дельфінів. Внаслідок чого загинула риба, наразі невідомо.

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