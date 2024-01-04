Регулирует 300 реакций в организме. Диетолог объяснила, какой минерал крайне важен для здоровья

Почему магний важен для организма

"Часто можно слышать от врачей: "Сейчас очень напряженное время, попейте магний". ⁣⁣И я знаю точно, что многие покупают в аптеке препараты магния без назначения врача и пьют на всякий случай, чтобы избежать последствий стресса. Так что же это за минерал и с чем его едят?" - пишет диетолог.

Магний участвует в более чем 300 метаболических реакциях в организме. Он придает энергию, регулирует давление, передает нервные сигналы, а также расслабляет мышцы.

"В случае дефицита магния мы можем испытывать усталость, которая не соответствует той работе, что мы выполняем, возможны скачки давления, перебои в работе сердца, головные боли, апатия, чувство онемения, судороги в конечностях, подергивание век, бессонница", - объясняет Фус.⁣⁣

Кроме того, магний участвует в синтезе белков, способствует поддержанию здоровья костей и зубов, а также регулирует процесс деления клеток. Он способствует поддержанию психологических функций - память, язык, мышление, внимание и т. д. Этим, в частности, объясняется его "антистрессовое" действие.

"Нехватка магния у женщин провоцирует болезненные менструации, выпадение волос, расслоение, ломкость ногтей. И на этом его функции в организме не заканчиваются", - говорит диетолог.

Магний также контролирует работу клеток миокарда. И, наконец, он влияет на нормальное течение беременности: отвечает за здоровый сон будущей мамы, предотвращает повышение тонуса матки, спонтанные выкидыши.

Сколько магния нужно организму и где его брать

Суточная потребность в магнии составляет 400-420 мг для мужчин старше 19 лет и 310-320 - для женщин и еще плюс 40 мг беременным для здорового развития плода.

"Мы должны удовлетворять потребность в магнии продуктами - растительной, животной пищей и водой⁣", - говорит Фус.

Большое количество магния содержится в овощах с листьями темно-зеленого цвета, поскольку магний - важный компонент хлорофилла, зеленого пигмента растений. Также много его в морских водорослях, например в морской капусте, морепродуктах. Есть он и в бобовых, рыбе, мясе, орехах, сухофруктах, овощах и фруктах. Много магния содержит мясо улиток.

Также магнием богаты цельнозерновые продукты, а вот в белом хлебе и шлифованном рисе - его мало, поскольку он содержится в наружной оболочке зерна, которая удаляется при обработке.