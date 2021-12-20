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Рідкісні фото часів СРСР, на яких без прикрас показана жорстока правда життя в "совку"

Автор: Світлана Мащенко

Часи СРСР багато хто досі згадують з ностальгією, зітхаючи про горезвісну стабільність, і "світле майбутнє". Але деякі фото, зроблені десятиліття тому, доводять, що це було не життя, а скоріше виживання. Адже кадри часом нагадують сценки з якогось фільму в жанрі антиутопія.

Знімки були зроблені американським професором Томасом Тейлором Хеммондом в 1950-х роках в різних містах Радянського Союзу, пише блогер Максим Мирович.

Звичайно ж такі фото не могли бути опубліковані на передовицях "Правди", адже на них показано життя "як є". Без постановочних кадрів, натягнутих усмішок і ретуші.

Інтер'єр радянської квартири п'ятдесятих. Килим на стіні - класика того часу. Але це був не так елемент декору, як звуко- і теплоізоляція тонких стін радянських "сталінок", а пізніше - "хрущовок".

Автомобіль везе селян на польові роботи. Брудна вантажівка везе людей на важку роботу. Половина пасажирів сидить прямо на підлозі кузова, що заборонено правилами, що вже говорити про комфорт.

Доярки в хліві з коровами. Єдина, хто усміхається "на всі 32" - молода жінка з потворними металевими коронками - візиткою тих часів. Решта зубів воліють не показувати - про стоматолога в той час думали в останню чергу.

Укладання асфальту. До важкої роботи залучалися жінки, залишаючи там красу, молодість, здоров'я.

Дівчинка торгує цибулею. Товар в кращих традиціях розкладений "на газетці".

Хлопчик підробляє на будівництві. Зверніть увагу, як одягнені діти, а також на їх взуття (вірніше, її відсутність).

Черга в кіоск за фруктами. Чомусь на вітринах стоять в основному якісь банки з консервами. Де фрукти?

Вулична торгівля качанами білої капусти. Виглядає не дуже презентабельно, у фільмах п'ятдесятих такого не побачите.

Всі фото: mirovich.media

Раніше ми писали про культові іграшки часів СРСР, які були нахабно вкрадені у Заходу.

Також повідомлялося про радянські речі, які видадуть бідняка навіть у заможній людині.

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