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Рідкісні фото часів СРСР, на яких без прикрас показана жорстока правда життя в "совку"

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Понеділок 20 грудня 2021 16:25
Рідкісні фото часів СРСР, на яких без прикрас показана жорстока правда життя в "совку" Колаж РБК-Україна: З'явилися правдиві фото часів СРСР
Автор: Світлана Мащенко

Часи СРСР багато хто досі згадують з ностальгією, зітхаючи про горезвісну стабільність, і "світле майбутнє". Але деякі фото, зроблені десятиліття тому, доводять, що це було не життя, а скоріше виживання. Адже кадри часом нагадують сценки з якогось фільму в жанрі антиутопія.

Знімки були зроблені американським професором Томасом Тейлором Хеммондом в 1950-х роках в різних містах Радянського Союзу, пише блогер Максим Мирович.

Звичайно ж такі фото не могли бути опубліковані на передовицях "Правди", адже на них показано життя "як є". Без постановочних кадрів, натягнутих усмішок і ретуші.

Інтер'єр радянської квартири п'ятдесятих. Килим на стіні - класика того часу. Але це був не так елемент декору, як звуко- і теплоізоляція тонких стін радянських "сталінок", а пізніше - "хрущовок".

Рідкісні фото часів СРСР, на яких без прикрас показана жорстока правда життя в &quot;совку&quot;

Автомобіль везе селян на польові роботи. Брудна вантажівка везе людей на важку роботу. Половина пасажирів сидить прямо на підлозі кузова, що заборонено правилами, що вже говорити про комфорт.

Рідкісні фото часів СРСР, на яких без прикрас показана жорстока правда життя в &quot;совку&quot;

Доярки в хліві з коровами. Єдина, хто усміхається "на всі 32" - молода жінка з потворними металевими коронками - візиткою тих часів. Решта зубів воліють не показувати - про стоматолога в той час думали в останню чергу.

Рідкісні фото часів СРСР, на яких без прикрас показана жорстока правда життя в &quot;совку&quot;

Укладання асфальту. До важкої роботи залучалися жінки, залишаючи там красу, молодість, здоров'я.

Рідкісні фото часів СРСР, на яких без прикрас показана жорстока правда життя в &quot;совку&quot;

Дівчинка торгує цибулею. Товар в кращих традиціях розкладений "на газетці".

Рідкісні фото часів СРСР, на яких без прикрас показана жорстока правда життя в &quot;совку&quot;

Хлопчик підробляє на будівництві. Зверніть увагу, як одягнені діти, а також на їх взуття (вірніше, її відсутність).

Рідкісні фото часів СРСР, на яких без прикрас показана жорстока правда життя в &quot;совку&quot;Рідкісні фото часів СРСР, на яких без прикрас показана жорстока правда життя в &quot;совку&quot;

Черга в кіоск за фруктами. Чомусь на вітринах стоять в основному якісь банки з консервами. Де фрукти?

Рідкісні фото часів СРСР, на яких без прикрас показана жорстока правда життя в &quot;совку&quot;

Вулична торгівля качанами білої капусти. Виглядає не дуже презентабельно, у фільмах п'ятдесятих такого не побачите.

Рідкісні фото часів СРСР, на яких без прикрас показана жорстока правда життя в &quot;совку&quot;

Всі фото: mirovich.media

Раніше ми писали про культові іграшки часів СРСР, які були нахабно вкрадені у Заходу.

Також повідомлялося про радянські речі, які видадуть бідняка навіть у заможній людині.

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