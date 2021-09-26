Рідкісні дощі та більше потепління: яка погода буде в Україні в цей вихідний

Погода в Україні 26 вересня порадує продовженням потепління, при цьому в неділю на більшій частині території країни дощі не очікуються, лише тільки переважно в східних областях. Разом з тим ймовірне істотне посилення вітру в ряді регіонів.
Про це йдеться в прогнозі на сайті Meteoprog.
У Вінницькій та Дніпропетровській областях буде досить похмуро, ймовірні несуттєві опади. Температура повітря вдень становитиме близько +17... +20 градусів.
У Черкаській та Кіровоградській областях буде хмарно з проясненнями, без дощів. Стовпчики термометрів покажуть вдень теж до +20 градусів.
У Полтавській області - без істотних опадів, буде трохи свіжіше, і очікується близько +14... +17 градусів.
У Чернівецькій та Івано-Франківській областях буде похмуро, але без опадів. Температура повітря вдень близько +17... +20 градусів.
У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях очікується хмарна погода з проясненнями, без дощів. Стовпчики термометрів вдень покажуть +16... +19 градусів.
На Закарпатті буде сонячно і сухо, а також тепло - близько +20... +23 градусів.
У Київській, Житомирській та Чернігівській областях невелика хмарність, опади не прогнозуються. Температура повітря вдень становитиме +13... +18 градусів.
У Сумській області буде прохолодніше: близько +8... +11 градусів в денний час, дощі також не передбачаються.
У Харківській області пройде дощ, буде мінлива хмарність. Стовпчики термометрів покажуть вдень близько +12... +15 градусів.
У Донецькій і Луганській областях очікуються опади, температура повітря від +15 до +19 градусів.
В Одеській області буде сухо, хмарно і тепло - від +21 до +24 градусів.
У Миколаївській та Херсонській областях теж без дощів, а температура повітря складе близько +19... +22 градусів.
У Запорізькій області та в Криму опади не прогнозуються. Стовпчики термометрів покажуть +17... +20 градусів.
Нагадаємо, днями Карпати накрив сніговий шторм, і рятувальники звернулися до туристів з важливим застереженням.
Також ми писали про те, що нещодавно синоптики дали детальний прогноз на жовтень в Україні.