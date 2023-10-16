Ребрик разнесла украинцев, которые считают, что она рожает в третий раз, чтобы муж "откосил от армии"

Недавно телеведущая Лилия Ребрик поделилась со своими поклонниками новостью, что она и ее муж, танцовщик Андрей Дикий, ждут пополнения. Однако вместо слов поздравлений на звезду посыпался хейт. Так, ее стали упрекать в том, что она якобы забеременела в третий раз, чтобы ее любимый уехал за границу. Артистка ответила.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Телеведущая шокирована нелепыми выводами некоторых пользователей сети.
"Люди, которые считают, что ребенка рожают, чтобы "откосить от армии" или уехать за границу, что с вами? Вы серьезно рассматриваете ребенка, как инструмент достижения чего-то? Вдумайтесь: вы в рождении ребенка видите выгоду! Вы по каким жизненным принципам вообще живете?" - обратилась к хейтерам ведущая.
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лилия сообщила своим недоброжелателям, что обычно детей рожают, когда любят друг друга, и ее семья - не исключение.
"Я вас удивлю: люди рожают детей, потому что любят друг друга! И чувствуют, что готовы рожать еще, потому что могут детей окружить любовью, заботой и воспитать их в крепкой счастливой семье. И да - в своей родной стране! И да - могут, потому что работают и налоги платят.А еще, возможно, люди давно мечтали о третьем ребенке?А, знаете, бывает и такое, что и не планировали ребенка, а вселенная подарила это чудо.Что же тогда делать, чтобы хейтерам угодить? мир не из-за выгоды, а из-за сердца - с этого ракурса он гораздо интереснее", - сказала ведущая.
Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Пользователи сети поделились, что также столкнулись с хейтом, когда решили рожать во время войны.
Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
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