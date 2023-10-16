Ребрик разнесла украинцев, которые считают, что она рожает в третий раз, чтобы муж "откосил от армии"

Недавно телеведущая Лилия Ребрик поделилась со своими поклонниками новостью, что она и ее муж, танцовщик Андрей Дикий, ждут пополнения . Однако вместо слов поздравлений на звезду посыпался хейт. Так, ее стали упрекать в том, что она якобы забеременела в третий раз, чтобы ее любимый уехал за границу. Артистка ответила.

Лилия Ребрик ответила хейтерам

Телеведущая шокирована нелепыми выводами некоторых пользователей сети.

"Люди, которые считают, что ребенка рожают, чтобы "откосить от армии" или уехать за границу, что с вами? Вы серьезно рассматриваете ребенка, как инструмент достижения чего-то? Вдумайтесь: вы в рождении ребенка видите выгоду! Вы по каким жизненным принципам вообще живете?" - обратилась к хейтерам ведущая.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия сообщила своим недоброжелателям, что обычно детей рожают, когда любят друг друга, и ее семья - не исключение.

"Я вас удивлю: люди рожают детей, потому что любят друг друга! И чувствуют, что готовы рожать еще, потому что могут детей окружить любовью, заботой и воспитать их в крепкой счастливой семье. И да - в своей родной стране! И да - могут, потому что работают и налоги платят.А еще, возможно, люди давно мечтали о третьем ребенке?А, знаете, бывает и такое, что и не планировали ребенка, а вселенная подарила это чудо.Что же тогда делать, чтобы хейтерам угодить? мир не из-за выгоды, а из-за сердца - с этого ракурса он гораздо интереснее", - сказала ведущая.

Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Украинцы поддержали телеведущую

Пользователи сети поделились, что также столкнулись с хейтом, когда решили рожать во время войны.

Чудово Вас розумію! Народила третю дитину у травні 2023. Чого я тільки не наслухалася... навіть від близьких

Виявляється, не потрібно ніяких соцдосліджень, а варто просто поділитися любовʼю, щоб побачити, настільки травмоване і закомплексоване у нас суспільство

Всі пишуть не про Вас, Ліля, а про себе! Людина завжди випромінює те, чим наповнена сама

А я вас вітаю. Сама недавно народила двійню і дуже щаслива, бо дітки - це радість у нашому житті

Це навпаки сильно - наважитися народжувати дитину під час війни. Ви дуже мудра жінка

Нам також таке закидали - "виїхати", "відкосити"…. Ми всім відповідали, що організувати виїзд можна дешевше та швидше, ніж народжувати дитину

Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)