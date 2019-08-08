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Дитина спала у колясці на вулиці: під Житомиром мати побила дворічного сина

STYLERЖиття    08.08.2019 - 15:14
Дитина спала у колясці на вулиці: під Житомиром мати побила дворічного сина
Під Житомиром мати побила та залишила сина (Колаж РБК-Україна)

Поліція виявила дитину одну пізно ввечері на вулиці

У Бердичеві Житомирської області патрульні виявили дворічного хлопчика, який спав у колясці просто на вулиці. Про це повідомляє видання "Бердичів.BIZ".

Інцидент стався в середу ввечері, 7 серпня. При попередньому огляді у дитини поліцейські виявили численні синці та гематоми.

Хлопчика доставили до лікарні і повідомили про нього ювенальним інспекторам Житомирського відділу. На даний момент співробітники правоохоронних органів розшукують матір дитини і встановлюють всі обставини події.

Коляска з малюком стояла на вулиці Перемоги. Патрульні виявили, що малюк знаходиться на вулиці абсолютно один і поруч немає нікого з дорослих. Для дитини викликали медиків і провели опитування жителів району, щоб встановити, де знаходяться рідні хлопчика.

З'ясувалося, що дитина проживає неподалік разом з матір'ю, проте в зазначеному будинку було темно і на стук поліцейських ніхто не відповів.

Крім того, за вказаною адресою працівники правоохоронних органів виявили ще двох дітей, 12-річну дівчинку і 8-річного хлопчика. За дітьми доглядала бабуся. Вона розповіла, що мати дітей кілька днів тому поїхала і коли повернеться додому – невідомо.

Старших дітей вилучили їх сім'ї та передали працівникам соціальних служб до з'ясування всіх обставин та вирішення питання про їх подальшу долю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Харковом при дивних обставинах загинула дівчинка - підліток.

А також розповідали про те, що у справі про вбивство поліцейськими хлопчика в Переяслав-Хмельницькому з'явилися нові деталі.

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