Дитина спала у колясці на вулиці: під Житомиром мати побила дворічного сина

Під Житомиром мати побила та залишила сина (Колаж РБК-Україна)

Поліція виявила дитину одну пізно ввечері на вулиці

У Бердичеві Житомирської області патрульні виявили дворічного хлопчика, який спав у колясці просто на вулиці. Про це повідомляє видання "Бердичів.BIZ".

Інцидент стався в середу ввечері, 7 серпня. При попередньому огляді у дитини поліцейські виявили численні синці та гематоми.

Хлопчика доставили до лікарні і повідомили про нього ювенальним інспекторам Житомирського відділу. На даний момент співробітники правоохоронних органів розшукують матір дитини і встановлюють всі обставини події.

Коляска з малюком стояла на вулиці Перемоги. Патрульні виявили, що малюк знаходиться на вулиці абсолютно один і поруч немає нікого з дорослих. Для дитини викликали медиків і провели опитування жителів району, щоб встановити, де знаходяться рідні хлопчика.

З'ясувалося, що дитина проживає неподалік разом з матір'ю, проте в зазначеному будинку було темно і на стук поліцейських ніхто не відповів.

Крім того, за вказаною адресою працівники правоохоронних органів виявили ще двох дітей, 12-річну дівчинку і 8-річного хлопчика. За дітьми доглядала бабуся. Вона розповіла, що мати дітей кілька днів тому поїхала і коли повернеться додому – невідомо.

Старших дітей вилучили їх сім'ї та передали працівникам соціальних служб до з'ясування всіх обставин та вирішення питання про їх подальшу долю.

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