Дитина не їсть молочне: Комаровський дав батькам важливу пораду

Доктор Комаровський розповів, як бути, якщо дитина відмовляється вживати молоко і молочні продукти. У своєму Instagram іменитий педіатр опублікував відповідне відео, в якому докладно пояснив, чи варто батькам бити тривогу.

За словами педіатра, особливої проблеми в цьому немає. Але батьки, тим не менш, будь-якими способами намагаються нагодувати дитину молочним, так як бояться, що малюк буде недоотримувати білок і кальцій.

Комаровський розповів, що робити, якщо дитина не хоче молочні продукти (фото: pxhere.com)

Комаровський радить припинити панікувати, оскільки відсутність молоковмісних продуктів в раціоні дитини не є критичною.

"Величезна кількість ссавців ніколи не бачать молочні продукти після закінчення періоду вигодування, і себе чудово при цьому відчувають", - каже педіатр.

Щоб дитина отримувала достатню кількість білка, в його раціоні повинні бути риба, м'ясо, яйця. А кальцію дуже багато в зелених овочах, фруктах і тій же рибі.

Комаровський розповів, що робити, якщо дитина не хоче молочні продукти (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)