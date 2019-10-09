ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дитина не їсть молочне: Комаровський дав батькам важливу пораду

STYLERПерсони    09.10.2019 - 08:23
Дитина не їсть молочне: Комаровський дав батькам важливу пораду
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів, чи загрожує наслідками для дитини відмова від молочних продуктів

Доктор Комаровський розповів, як бути, якщо дитина відмовляється вживати молоко і молочні продукти. У своєму Instagram іменитий педіатр опублікував відповідне відео, в якому докладно пояснив, чи варто батькам бити тривогу.

За словами педіатра, особливої проблеми в цьому немає. Але батьки, тим не менш, будь-якими способами намагаються нагодувати дитину молочним, так як бояться, що малюк буде недоотримувати білок і кальцій.

Дитина не їсть молочне: Комаровський дав батькам важливу пораду

Комаровський розповів, що робити, якщо дитина не хоче молочні продукти (фото: pxhere.com)

Комаровський радить припинити панікувати, оскільки відсутність молоковмісних продуктів в раціоні дитини не є критичною.

"Величезна кількість ссавців ніколи не бачать молочні продукти після закінчення періоду вигодування, і себе чудово при цьому відчувають", - каже педіатр.

Щоб дитина отримувала достатню кількість білка, в його раціоні повинні бути риба, м'ясо, яйця. А кальцію дуже багато в зелених овочах, фруктах і тій же рибі.

Комаровський розповів, що робити, якщо дитина не хоче молочні продукти (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Що важливо знати про вірусні інфекції: Комаровський поділився рекомендаціями Коли не вистачає мами і тата: Комаровський розповів про найкорисніше заняття
Новини України Євген Комаровський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся