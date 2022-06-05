У дитини зашкалює "ацетон": критичні симптоми, коли треба до лікаря

З таким поняттям як "ацетон" у дітей стикалися, мабуть, усі батьки. Коли дитина стає млявою, з'являється блювота, підвищується температура. Діагностувати цей стан можна за запахом ацетону (прілих яблук) з рота, а також спеціальними тест-смужками.
Лікарі запевняють, це не хвороба, і виникає вона не через солодке. У більшості випадків з "ацетоном" можна впоратися вдома, але буває так, що треба звертатися за допомогою фахівців.
Про це розповів інфекціоніст з Полтави Роман Пономаренко.
Лікар запевняє, що "ацетон" - не хронічна хвороба і виникає не за рахунок прийому солодкого (поширений міф).
Цей стан називається "ацетонемічний синдром" і виникає внаслідок банального дефіциту глюкози.
Річ у тім, що наш організм має регулюючі системи, а саме за регуляцію рівня цукру відповідає глікоген. На жаль, у дітей резерв цього елементу мізерний (у 10 разів нижчий, ніж у дорослих).
"Коли вичерпується рівень глікогену - в хід йдуть жири, внаслідок розщеплення яких утворюється глюкоза та кетонові тіла.
Цей стан з'являється тоді, коли його концентрація надмірна, і організм не може самостійно його переробити.
Також "ацетон" виникає на фоні:
Найхарактернішим проявом є запах ацетону з рота, а також:
Останні три симптоми можуть бути і внаслідок кишкової інфекції, тому орієнтуватися треба на запах з рота, а щоб впевнитися, можна зробити тест.
По кольору тест-смужки можна визначати концентрацію.
Лікар каже, що достатньо додати глюкози до раціону у вигляді сольових розчинів (там багато глюкози) і не чекати підйому ацетону.
Із додаткового лікування: протиблювотні, жарознижуючі засоби.
А от відомі засоби, такі як бетаргін, гепаргін та інші препарати не довели своєї ефективності.
Інфекціоніст запевняє, що у 95 % ситуацій виходить справитись вдома, але, коли є такі симптоми:
Негайно до лікаря!
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