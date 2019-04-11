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Дитину вкусила комаха: Комаровський дав батькам важливі поради про першу допомогу


Доктор Комаровський пояснив батькам, що потрібно швидко зробити при алергічних реакціях на укуси

Комаровський розповів батькам, як надати першу допомогу дитині, яку вкусила комаха. Він пояснив, що укуси бувають різні – дітей можуть атакувати жалкі комахи і кровоссальні. Всі вони мають одну загальну особливість – в організм потрапляє отрута, який може викликати сильну алергічну реакцію.

Комаровський пояснив, що на перший укус в житті сильна алергічна реакція найчастіше не виникає, але з кожним наступним їх ймовірність та важкість може наростати. Також він назвав всі методи надання першої допомоги при укусах:

- при укусі бджоли насамперед слід видалити жало – тільки бджоли залишають жало в шкірі, і на цьому жалі є мішечок, наповнений отрутою. При видаленні жала постарайтеся не притискати його до шкіри, не здавлювати, а зрушити (або підчепити), впливаючи боковим тиском, для чого використовувати монетку, кредитну картку, мамин ніготь. При укусах інших комах витрачати час на пошуки жала не треба;

- до місця укусу треба прикласти холод;

- нанести протиалергічну мазь;

Якщо на укус виникла місцева алергічна реакція у вигляді вираженого свербежу, набряки, діаметр зони почервоніння 10 см і більше, то потрібно:

- прикласти холод до місця укусу не менш ніж на 10 хвилин;

- нанести протиалергічну мазь;

- дати всередину протиалергічний засіб загального впливу;

- якщо після нанесення мазі зберігається виражений свербіж, наростає набряк і збільшується діаметр почервоніння – потрібно дати гормональний протизапальний засіб;

Доктор Комаровський розповів, як реагувати при укусі комахи (facebook.com/komarovskiynet)

При сильній алергічній реакції, яка виражається в сильному свербінні, висипки по всьому тілу, набряклості шкіри і слизових оболонок, утрудненому диханні, потрібно:

- прикласти холод не менш ніж на 10 хвилин;

- якщо це рука чи нога, то потрібно туго перебинтувати на 5 см вище укусу і контролювати пов'язку, щоб уникнути набряку;

- якщо це голова – то придавити місце укусу;

- ввести гормональний протизапальний засіб;

- дати всередину протиалергічний засіб загального впливу;

- при появі дихальних симптомів (задишка, утруднене дихання, кашель, осиплість) ввести адреналін;

Комаровський зазначає, що якщо раніше вже спостерігалась алергічна реакція, то не потрібно чекати прояву симптомів і діяти негайно. Також варто звернутися до лікаря.

Крім того, доктор порекомендував дотримуватися правил безпеки та уникати ситуацій, коли комахи можуть вкусити дитину: всі репеленти потрібно ретельно вивчати, перш ніж застосувати їх на дітях, не давати дітям використовувати їх самостійно, не розпорошувати їх у приміщенні, пам'ятати, що ос і шершнів привертає яскравий одяг і аромати парфумерії, також вони тягнуться до солодощів і фруктів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський розповів, як потрібно діяти при харчовому отруєнні.

А також розповідали про те, що доктор Комаровський розповів батькам, як допомогти дитині при блювоті і проносі.

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