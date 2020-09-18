Дитину зв'язали і погрожували ножем: моторошні подробиці пограбування під Миколаєвом

У Миколаївській області сталося зухвале пограбування. В будинок фермера увірвалася банда злодіїв, зв'язала всю сім'ю і погрожувала їм ножем.

У Миколаївській області вночі грабіжники увірвалися до будинку місцевого фермера. Вони всю сім'ю зв'язали, в тому числі й 9-річну дитину, а потім почали погрожувати ножем. Господаря вдома по-звірячому побили. Деталі розповіли в "ТСН.Ранок".

Злочинці винесли з будинку велику суму грошей та ювелірні прикраси. Після цього вони покинули місце злочину. Фермер подзвонив в поліцію і співробітникам правоохоронних органів вдалося затримати грабіжників за гарячими слідами.

З'ясувалося, що ця банда з чотирьох осіб вже давно промишляє на півдні України. Їх вік – від 36 до 52 років. Під час арешту у них виявили речі, які були викрадені з інших будинків при схожих обставинах. На цей момент вже налічується чотири епізоди за участю цієї банди.

"Раніше судимі за подібні злочини жителі Одеської області та уродженець Азербайджану. У затриманих вилучили гроші, цінності та речові докази за вказаними головним виробництвам. В тому числі й з інших розбійних нападів", - розповів начальник ГУ НП у Миколаївській області Сергій Шайхет.

Злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.

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