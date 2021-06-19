Реальні герої цього часу: у Києві відкрили пам'ятник лікарям, які померли від COVID-19 (фото)

Пам'ятник виконаний у формі долонь із запаленою свічкою між ними, конструкція стоїть на п'єдесталі висотою в зріст людини.

"Медичним працівникам, які пожертвували своїм життям у боротьбі з пандемією COVID-19 в Україні", - викарбувано напис на п'єдесталі.

У відкритті пам'ятного знаку взяли участь голова МОЗ України Віктор Ляшко, депутати Верховної Ради та Київської міськради, чиновники, меценати, медичні працівники та місцеві жителі.

"Лікарі - головні герої останніх 2 років всього світу. Весь 2020 рік щодня лікарі боролися з маленьким вірусом, який вплинув на хід життя багатьох людей. І в цій боротьбі, на жаль, у нас були не тільки перемоги, але й поразки - ми втрачали життя... життя пацієнтів і життя лікарів, які жертвували собою в боротьбі за життя інших. Тому лікарі - реальні герої цього часу", - розповіли в столичній міськлікарні.

Під час проведення церемонії відкриття пам'ятника вшанували пам'ять померлих медиків хвилиною мовчання, до пам'ятного знаку поклали квіти.

У Києві відкрили пам'ятний знак на честь лікарів, які померли від COVID-19 (фото: facebook.com/kievmed4)