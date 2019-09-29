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Я всіх реально здивую: Комаровський зруйнував міф про дієту при вагітності (відео)

STYLERЖиття    29.09.2019 - 22:53
Я всіх реально здивую: Комаровський зруйнував міф про дієту при вагітності (відео)
Комаровський розповів, як харчування вагітної впливає на виникнення алергії у дитини (Фото: РБК-Україна)

Комаровський дав важливу пораду всім, хто готується стати мамою

Євген Комаровський зруйнував популярний міф про користь дієти при вагітності для здоров'я дитини після народження. Відомий педіатр зазначив, що неспроможність подібного твердження довели дослідження фахівців. Більше того, розповів лікар вищої категорії в своєму Instargam, різка відмова жінки в положенні від "шкідливих" продуктів значно підвищує шанси новонародженого на алергію.

Доктор Комаровський відповів на досить часте питання щодо впливу харчування вагітної на здоров'я дитини в подальшому.

Я всіх реально здивую: Комаровський зруйнував міф про дієту при вагітності (відео)

Комаровський розповів, як харчування вагітної впливає на виникнення алергії у дитини (Фото: РБК-Україна)

За словами фахівця, від раціону жінки безпосередньо залежить можливість виникнення у малюка алергії.

"Я вас всіх реально здивую. Ви знаєте, в останні роки, в останні десять років, активно почали вивчати, переглядати всі дослідження, які були раніше, та дійшли висновку, що чим суворіше дієта вагітних, тим багаторазово вище ризик алергії у дитини", - заявив педіатр.

Комаровський наголосив, що особливо небезпечним є перший триместр вагітності.

"Тобто, якщо наша жінка дізналася про вагітність і різко перестала їсти все шкідливе та сіла на дієту, то шанси отримати алергію у дитини - харчову та іншу - величезні!" - звернув увагу Комаровський.

Комаровський розповів, як харчування вагітної впливає на виникнення алергії у дитини (Відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Як повідомлялося раніше, нещодавно відомий педіатр Євген Комаровський розповів про табу під час хвороби дитини.

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