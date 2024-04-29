Реакция после прививки: мифы об аллергии и реальные симптомы

Возможные реакции после прививки часто вызывают беспокойство и страх перед вакцинацией. В то же время, некоторые нормальные признаки после вакцины ошибочно считаются опасными.
О том, какие реакции на прививку нормальные, а при каких симптомах следует обращаться к врачу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт "Бережи себе", сайт Минздрава, Medialt, "Київ - офіційний портал".
Поствакцинальные реакции, которые можно разделить на местные и общие, могут возникать через несколько часов после прививки и продолжаться один-два дня. Это обусловлено наличием в вакцинах адъювантов - химических соединений, которые нужны для стабилизации антигенов в вакцине и оптимального иммунного ответа.
Благодаря этим соединениям повышается эффективность прививки, организм больше реагирует на антигены, производя при этом антитела. Однако отсутствие каких-либо реакций не является признаком неэффективности вакцины - ведь ответ организма индивидуален.
Согласно объяснениям Минздрава и педиатра Татьяны Тульчак, безопасны такие распространенные поствакцинальные реакции как:
Обычно такие реакции проходят самостоятельно или существенно уменьшаются на третий день после прививки и не требуют вмешательства, например употребления жаропонижающих или противоаллергических средств.
Согласно рекомендациям Минздрава, необходимо обратиться к врачу, если наблюдаются следующие симптомы:
Кроме этого, если ребенок испытывает дискомфорт даже при более низкой температуре от 38,5 - следует обратиться к врачу относительно корректной дозировки обезболивающих препаратов.
Другие опасные реакции на прививку - отек Квинке и анафилактический шок - проявляются довольно быстро (от нескольких секунд до нескольких часов) в случае, если есть аллергия на определенный компонент вакцины.
Отек Квинке характеризуется сильным отеком щек, губ, век и неба или языка и горла. Анафилактический шок - тяжелая аллергическая реакция - сопровождается потерей сознания и падением давления через несколько секунд или минут после действия аллергена.
Возникновение тяжелых аллергических реакций крайне редко (иллюстрация: Freepik)
Однако риск возникновения анафилактического шока или отека Квинке очень мал - примерно 1,3 на миллион. К тому же, чтобы выяснить риск возникновения такого состояния, анализируется реакция на предварительные прививки и аллергии ребенка на медицинские или химические препараты.
В случае безопасных для здоровья реакций и отсутствия дискомфорта нет необходимости принимать противоаллергические или обезболивающие препараты, ведь они, кроме отсутствия пользы, могут иметь отрицательные побочные эффекты.
Однако в случае использования лекарства для снятия неприятных ощущений, ни в коем случае не рекомендуют принимать ацетилсалициловую кислоту (аспирин), или использовать анальгин или димедрол.
Нельзя наносить на место инъекции мази, применять компрессы, делать сетку из йода или прикладывать листья капусты, алоэ и т.д. Это может привести к увеличению покраснения, перегрева, ожога или создать условия для инфицирования участка.
А вот несмотря на распространенный миф о том, что место вакцины нельзя мочить, Минздрав не запрещает принимать душ или ванну, подчеркивая, что самое главное - никак не тереть место инъекции, чтобы не раздражать кожу.
Прогулки на свежем воздухе также не запрещены - по словам Минздрава, это может снизить уровень стресса и переживаний после прививки.
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