Розпалюють вогонь на тілі і морять голодом: поліцейські продовжують катувати українців

Останнім часом часто з'являється інформація про жорстоке ставлення з боку представників правоохоронних органів як в Україні, так і в усьому світі. При цьому Моніторингова місія ООН з прав людини після скандалу в Кагарлику закликає Україну привести статтю 127 ККУ у відповідність з конвенцією проти тортур.

В Україні дуже багато випадків катувань з боку правоохоронців. Наприклад, а одній з колоній на сідницях в'язня палили папір. Фактично на тілі людини розпалювали вогонь. Про це розповів голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров в інтерв'ю "Експрес".

На початку цього року в іншій колонії зв'язали жінку так, що вона взагалі не могла рухатися, і ледве дихала. В такому стані її залишили на тиждень. При цьому сім днів вона нічого не їла, її тільки поїли чаєм. Жінка справляла природні потреби під себе. Зараз стосовно цього випадку ведеться розслідування.

Президент Європейського комітету із запобігання тортур Микола Гнатовський підкреслив, що необхідно розслідувати будь-які твердження про катування та інші видів поганого поводження з боку правоохоронних органів.

Раніше юрист розповів, як ефективно боротися з поліцейським свавіллям.