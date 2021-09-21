Як розвивається зараження штамом Дельта по днях: спочатку легені, потім серце

За словами медика, середня тривалість інкубаційного періоду становить 5 днів від моменту контакту з вірусом. У деяких пацієнтів симптомів може і не бути, а можуть бути незначні. Є випадки, коли симптоми з'являлися на кілька годин у вигляді підвищення температури, а потім зникали.

Спочатку вірус вражає легені людини, а потім добирається до серця, нирок, печінки мозку і кишківника. Хоча дослідження показують, що коронавірус - це хвороба судин, а не респіраторної системи. Саме тому він може викликати утворення тромбів.

1-3 день зараження

Перші симптоми з'являються через 2-5 днів після зараження. Іноді - через тиждень. Спочатку з'являється підвищена температура без кашлю і задишки. Зазвичай у пацієнтів 37,8-38,5 градуса. У деяких пацієнтів пропадає нюх і смак.

3-7 день зараження

Симптоматика може бути легка або відсутні, особливо у вакцинованих. У дітей ознаки відсутні майже протягом всієї хвороби. У дорослих розвивається вірусна пневмонія, з'являється кашель і задишка – в поєднанні з підвищеною температурою тіла або без.

До кінця першого тижня захворювання переходить в критичну форму, у деяких – у важку. Пневмонія стає більш вираженою, кашель і задишка стають сильнішими. Може проявитися диспное - стан, при якому пацієнт не може закінчити фразу.

Зазвичай на цій стадії хворі потрапляють в лікарню у важкому стані та потребують кисню.

2 тиждень

У хворих з важким перебігом захворювання розвивається дихальна недостатність. На цій стадії може знадобитися інтубація і підключення до ШВЛ. У безсимптомних пацієнтів стан майже не змінюється, а при легкій формі – стан починає поліпшуватися. Може спостерігатися біль в животі та пронос.

На цій стадії у тяжкохворих пацієнтів може початися сепсис і цитокіновий шторм. Таких хворих поміщають у відділення інтенсивної терапії, підключають до апаратів забезпечення життєдіяльності.

10 днів

У хворих з легкою формою симптоми майже йдуть.

21 день

У пацієнтів з кашлем настає перше серйозне лікування, частота кашлю починає знижуватися і поступово зникати. Частина хворих в цьому періоді залишається під наглядом медиків, частина – виписується додому на реабілітацію і під нагляд сімейних лікарів.

Місяць після зараження

Симптоми коронавірусу можуть ще зберігатися - втрата смаку і нюху, лихоманка, кашель, задишка, болі в горлі, голові та м'язах, слабкість.

За яких симптомах потрібно терміново звертатися до лікаря