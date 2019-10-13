Розвивається миттєво: Супрун шокувала правдою про поширений розлад

Супрун розповіла, що потрібно знати про обсессії
Уляна Супрун розповіла про поширений, хронічний і тривалий розлад - обсесію. Як виявити перші ознаки і що робити в такому випадку експерт розповіла в соціальній мережі Facebook.
"Бажання все упорядкувати, ні хвилини спокою, безперервна діяльність, ритуали, педантичність - начебто непогані і корисні в житті риси. Таку людину вважають працьовитою і старанною. Але іноді під постійним прибиранням і миттям рук стоїть не тільки надмірна охайність, але й обсесивно-компульсивний розлад", - пише Супрун.
Обсесії - це повторювані думки, бажання, образи, які турбують. Це може бути страх зараження чи забруднення, агресивні думки про себе або інших. При такому розладі з'являється бажання все симетрично упорядкувати.
"Компульсія (мимовільні дії) - це повторювана поведінка, яку людина з ОКР начебто має робити у результаті нав'язливих думок. Поширеними ознаками компульсії є надмірне прибирання або миття рук, благоустрій речей певним чином, безперервні перевірки закритих дверей, перекритого газу та виключеної праски", - додала експерт.
Як проявляється розлад:
ДКР зазвичай лікують антидепресантами або медикаментозно, як і у випадку клінічної депресії, що дає результати через кілька місяців. Проте в деяких випадках допомагає тільки нейромодуляції (вплив на роботу) ділянок мозку, що запускають нав'язливі стани.
"Такі люди можуть жити поруч з нами, і ми можемо стати такими ж. Треба вміти розпізнати обсесивно-компульсивний розлад і вчасно звернутися за допомогою до фахівців, які займаються лікуванням цього розладу, - підсумувала фахівець.