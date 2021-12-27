Знову розвеселив мережу: Кличко осоромився під час новорічного привітання (відео)
Віталій Кличко під час виступу на сцені привітав українців з наступаючим Новим роком. Але зробити це йому далося не просто, спочатку він привітав усіх з 2220 роком, а потім з 2222-м.
Відео привітання мера Києва опублікував Telegram-канал "Україна в шоці".
"Новий календар від Кличка. Мер Києва привітав усіх з наступаючими 2220 і 2222 роками. Ну а що, оптимістично", - йдеться в повідомленні до відео.
Користувачі мережі прокоментували це.
- Він просто геній, поки ми живемо в 2021-му році, він живе в 2222-му році;
- А я ж відкрив календар перевірить який зараз рік;
- У 2222 році включать всім киянам це привітання;
- Хвилюється, як школяр на дитячому святі;
- Ну заплутався язик у нього, з ким не буває.
Нагадаємо, Кличко запалив на концерті в Києві. Він вийшов на сцену і співав разом з гуртом "Карта світу". Мер проспівав кілька рядків, але потім трохи забув слова.
Раніше Віталій Кличко повідомив, коли і на скільки подорожчає проїзд у громадському транспорті Києва. Для власників "картки киянина" проїзд становитиме 12 гривень, а для гостей столиці - 20 гривень.
При цьому він запевнив, що до закінчення опалювального сезону ціна підніматися на проїзд не буде. Зазначимо, що новина про подорожчання проїзду в транспорті сильно обурила жителів столиці.