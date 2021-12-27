Знову розвеселив мережу: Кличко осоромився під час новорічного привітання (відео)

Віталій Кличко під час виступу на сцені привітав українців з наступаючим Новим роком. Але зробити це йому далося не просто, спочатку він привітав усіх з 2220 роком, а потім з 2222-м.

"Новий календар від Кличка. Мер Києва привітав усіх з наступаючими 2220 і 2222 роками. Ну а що, оптимістично", - йдеться в повідомленні до відео.

Нагадаємо, Кличко запалив на концерті в Києві. Він вийшов на сцену і співав разом з гуртом "Карта світу". Мер проспівав кілька рядків, але потім трохи забув слова.

Раніше Віталій Кличко повідомив, коли і на скільки подорожчає проїзд у громадському транспорті Києва. Для власників "картки киянина" проїзд становитиме 12 гривень, а для гостей столиці - 20 гривень.

При цьому він запевнив, що до закінчення опалювального сезону ціна підніматися на проїзд не буде. Зазначимо, що новина про подорожчання проїзду в транспорті сильно обурила жителів столиці.