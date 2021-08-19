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Розвінчано міф про ефективність відомого всім радянського ліки: ефект плацебо

Автор: Людмила Жукова

Препарат валеріани - це ефект плацебо, не більше. Ефективність цього всім відомого препарату дорівнює всього 20-25%.

Про це повідомив невролог Євген Скрипник на своїй Facebook-сторінці.

За словами медика, всі авторитетні світові організації не визнають валер'янку, як лікарський засіб.

"Валеріана - ідеальний плацебо препарат на території колишнього Радянського Союзу! Навіть якщо вона болгарська. Ефективність валеріани 20-25%, дійсно немає протипоказань і побічних ефектів! Все добре! Але ефективність дорівнює ефекту плацебо! Всі авторитетні організації світу не визнають валеріану, як лікарський засіб і є дослідження, що вона не покращує сон, не зменшує тривожність. (На рівні плацебо)", - написав лікар.

Також Євген Скрипник пояснив, чому валер'янку дуже люблять коти.

"Що дійсно може допомогти в спиртовому розчині валеріани, то це спирт, і сам процес "рахунку" крапель. На котів діють - ефіри, які знаходяться в складі настоянки валеріани, нагадують котикам (чоловічої статі) феромони кішок жіночої статі!"- розповів медик.

Як ми писали раніше, в Україні підвищуються ціни на ліки, і тенденція до подорожчання фіксується з початку 2021-го.

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