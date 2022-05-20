Розвал країни, кінець РПЦ, війна: що чекає Росію після смерті Путіна

На місці Росії буде кілька держав

Релігієзнавець, культуролог і резидент громадського руху "Всі разом!" Євген Савісько прогнозує, що в разі смерті диктатора Російська Федерація може розпастися на кілька маленьких держав.

"Після смерті Путіна Росію чекає шалена боротьба за пост президента і розпад країни на ряд міні-держав. Частина з них приєднають до себе Китай і Японію, а можливо і Казахстан, на Сході. На Заході така доля очікує Калінінградську область", - вважає Савісько.

У Північно-Кавказьких республіках буде найскладніша ситуація, наприклад, Грузія захоче собі повернути втрачені території.

"Спробують втрутитися Туреччина, Азербайджан, Іран і Саудівська Аравія. Може долучитися до цих процесів і рух Талібан, зацікавлений у поширенні свого впливу на пострадянський простір", - зазначив експерт.

На його думку, в Росії вже створена грунтовна радикально-ісламістська база і православні Москва і Санкт-Петербург стають одними з найбільших ісламських центрів в Європі.

Євген прогнозує, що не залишаться осторонь США, Великобританія, Німеччина, Франція та Ізраїль.

"Країни Балтії постараються отримати й свої дивіденди. Наприклад, в Естонії досі фактично немає законодавчо врегульованого кордону з РФ. І вона буде домагатися відновлення справедливості й скасування умов підписаного в Тарту в 1920 році мирного договору", - резюмував культуролог.

РПЦ чекає розпад

Складні часи чекають і Російську православну церкву, яка тримається виключно завдяки монопольній підтримці від держави і вже стала складовою частиною РФ.

"Тому і РПЦ чекає період розпаду", - передрікає Савісько.

"Враховуючи величезну кількість недоброзичливців у них, та ще більш старих і не дуже конфліктів в релігійному середовищі, Московський патріархат може розвалитися на ряд дрібних структур", - додає він.

Глава РПЦ (фото: patriarchia.ru)

Хто може стати наступником Путіна?

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський також висловив думку, що після смерті Путіна Росію чекає розвал.

Але також він вважає, що боротьба за крісло нового глави Кремля буде жорстка.

Зараз важко сказати, хто ж може стати новим лідером, і чи буде це означати, що війни з Україною у майбутньому можна буде уникнути.

"У разі смерті Путіна Росії чекає боротьба між представниками правлячої верхівки за владу. Оскільки останні десятиліття пропагандистська машина і вертикаль влади направили всі зусилля на формування образу Путіна, як лідера нації і працювали над підвищенням його рейтингу, а будь - яка опозиція знищувалася, то зараз в Росії немає жодного кандидата, який мав би необхідну підтримку народу", - сказав нам Хмелевський.

Експерт вважає, що сам господар Кремля теж не визначив свого наступника, тому цілий ряд політиків спробують взяти владу у свої руки, не маючи при цьому достатнього авторитету в суспільстві й одностайної підтримки правлячої верхівки.

"Серед претендентів на владу можна виділити секретаря Радбезу Миколу Патрушева, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, мера Москви Сергія Собяніна. На цей час складно прогнозувати, хто саме стане переможцем. Цілком можливо, з'явиться якась інша компромісна фігура. Боротьба за владу може послабити систему влади в РФ", - додав він.

Не виключено, що, скориставшись боротьбою за владу в Москві, регіональні лідери спробують розширити свої повноваження. Національні республіки вимагатимуть більшої автономії, а деякі області та регіони спробують створити на своїй території автономні республіки.

"Олігархи і бізнесмени будуть вимагати від нового лідера припинення війни та зняття з Росії санкцій, в той час як більшість росіян підтримують війну проти України до переможного кінця. Тому новий лідер зіткнеться з багатьма проблемами, як потужна опозиція у владних верхах, парад суверенітетів регіонів, війна, економічна криза і т.д. йому доведеться шукати компроміс між різними групами впливу", - резюмував Олександр.

Володимир Путін (фото: kremlin.ru)

Чи закінчиться війна в Україні після смерті Путіна?

Новий лідер Росії намагатиметься налагодити діалог із Заходом і не виключено, що заради відновлення відносин, захід буде готовий пожертвувати інтересами України.

Є велика ймовірність, що військові дії припиняться, вважає Хмелевський.

"Але новий лідер не буде готовий йти на поступки Україні, оскільки таким чином він втратить ту невелику підтримку у народу. Не виключено, що боротьба за владу призведе до того, що внутрішні протиріччя Росії призведуть до громадянського конфлікту, коли Росії буде вже зовсім не потрібна Україна", - підкреслив експерт.