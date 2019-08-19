Разумков озвучив свою майбутню зарплату в Раді: мені достатньо

Дмитро Разумков, один з лідерів партії "Слуга народу" і соратник Володимира Зеленського, буде отримувати у Верховній Раді зарплату, яка складе близько 50 тисяч гривень.

При цьому, в інтерв'ю "Новому Времени" майбутній спікер парламенту сказав, що він "не цікавився" своєю майбутньою заробітною платою.

"Не цікавився, але приблизно знаю, що десь під 50 тисяч гривень, і мені вистачить, я сформував собі матеріальну подушку за рахунок бізнесу", - сказав він.

Дмитро Разумков (фото: РБК-Україна)

Також він вважає, що зарплата в 36-37 тисяч гривень (з доплатами - до 50 тисяч) для народного депутата - це не межа.

"Вона могла б бути більше. Хоча це хороша зарплата на тлі мінімальної, але недостатня. Ми лиш йдемо до того, що є, наприклад, у європейських депутатів - гідна зарплата і хороший соціальний пакет, коли людина тримається за цю роботу і розуміє її престиж", - сказав Разумков.

При цьому Разумков не захотів відповідати на запитання про те, яку зарплату особисто він вважає адекватною.

"Тут потрібна експертна дискусія, я не готовий відповідати", - лаконічно сказав майбутній спікер.

Зазначимо, що на сьогоднішній день мінімальна зарплата в Україні становить 4173 гривень.

Раніше Дмитро Разумков заявив, що партії "Слуга народу" не надходили пропозиції щодо коаліції у Верховній Раді дев'ятого скликання.