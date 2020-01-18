Руйнують мозок: лікарі назвали небезпечні щоденні напої

Лікарі попередили про небезпеку популярних напоїв, які багато українців п'ють кожен день. Серед них фруктові соки, газована вода, кава. Які негативні наслідки можуть виникнути після їх вживання - в матеріалі Styler.

Соки, газована вода і квас

Зловживання фруктовими соками, солодкою газованою водою і квасом небезпечно високим вмістом цукру. Регулярне вживання названих напоїв впливає на короткочасну пам'ять, провокує порушення в роботі гіпокампу - області мозку, яка відповідає за запам'ятовування.

Кава

Зловживання кавою може призвести до непоправних наслідків для мозку. Медики попереджають, що при занадто частому вживанні напою підвищується концентрація катехоламінів, що в підсумку призводить до збільшення рівня кортизолу (гормону стресу).

Енергетики

Багато людей звикли щодня вживати енергетичні напої, очікуючи від них чудодійного ефекту - пробудження, підвищення працездатності і так далі. Але медики попереджають - енергетичні напої дуже шкідливі.

В них міститься багато кофеїну і цукру, що завдає подвійного удару по здоров'ю. А при постійному вживанні енергетиків людина виснажує внутрішні запаси організму.