Розрізане горло в ім'я порятунку: лікар з Дніпра розповів про "пекло" COVID-19

У лікарні Дніпра імені Мечникова зараз знаходяться дуже важкі пацієнти з коронавірусом. У всіх у них діагностовано пневмонію. На всіх ліжок не вистачає, а лікарі цілодобово не виходять з лікарні. Про це повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко на своїй Facebook-сторінці.

"Розрізане горло в ім'я порятунку. Реанімація сепсису Мечникова. Одні важкі ковід-пневмонії. У реанімації 15 ліжок заповнені. 7 трахеостомій за кілька днів. Лор-лікарі вставляють в горло трубки для тривалої вентиляції легенів. Пацієнти вкрай важкі", - написав медик.

Риженко зазначив, що шрами на шиї потім будуть довго нагадувати пацієнтам про хвороби COVID-19.

"Коли виживуть, шрами на горлі будуть нагадувати про важкі дні лікування в реанімації Мечникова. Життя і здоров'я кожного дніпровця – наша спільна перемога. Розгортаємо реанімаційні ліжка в операційних старого хірургічного корпусу. Медики цілодобово не виходять з COVID-центру", - розповів про ситуацію лікар.

Нагадаємо, що в Україні за добу підтвердили 3 372 нові випадки коронавірусу. Найбільше випадків зафіксовано в Києві, Дніпропетровській, Харківській, Тернопільській і Львівській областях.

Як ми раніше писали, вчені назвали число заражених COVID-19 без симптомів.

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