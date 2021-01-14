Розробник української вакцини від COVID розкрив результати випробувань на кролях

Розробник української вакцини від коронавірусу заявив високу ймовірність ефективності вітчизняного препарату та поінформував про успішні результати випробувань на кролях, яким ввели препарат сім місяців тому.

Президент фармацевтичної компанії DiaPrep System Inс. Михайло Фаворов зазначив, що тварини демонструють стійкий імунітет до COVID-19. Про це передає УНН.

За його словами, новітні революційні розробки у сфері мРНК-вакцин нового покоління типу Pfizer не дають точної відповіді на головне питання: як довго існуватимуть антитіла і, відповідно, захист від коронавірусу.

"Одні кажуть три місяці, інші - вісім. Ми що, кожні вісім місяців будемо мРНК колоти? Це серйозне питання. А наша вакцина буде працювати дуже довго. Кролі, імунізовані сім місяців тому, досі позитивні", - наголосив Фаворов в ході Zoom-конференції.

Професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології також заявив, що при вкладенні "відносно невеликих для держави грошей", розробка вакцини дасть можливість вийти на ринок з "абсолютно новим і незалежним від інших продуктом".

"Ймовірність того, що наша вакцина працює: 80-90%. Але ви не можете абсолютно точно сказати, поки ви її не маєте вже випущену в ампулі", - звернув увагу розробник українського кандидата у вакцини від COVID-19.

Також він резюмував, що заключна клінічна фаза випробування на людях зможе показати точну ефективність української вакцини.

Раніше повідомлялося, що розробник української вакцини від COVID зробив щеплення препаратом Moderna.

Нагадаємо також, що наприкінці жовтня розробники української вакцини від коронавірусу заявили про плани випробувати її на людях через три місяці.