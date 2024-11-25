Вместе с братом умерла часть меня: история от группы Schmalgauzen в музее "Голоса мирных"

Так, Михаил Матюхин говорит о неожиданных осознаниях о себе самом. А у Влада Михальчука позади страшная потеря: в августе погиб его брат с позывным Фениксом.

"Мой брат был командиром танкового батальона. Сражался на самых тяжелых направлениях, увольнял Купянск. Вместе с ним умерла частица меня. Мир для меня не будет таким, как раньше", - рассказывает Влад Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу музея "Голоса Мирных" фонда Рината Ахметова.

Сам Влад с первых дней полномасштабного вторжения помогал эвакуированным на железнодорожном вокзале. Позже стал организовывать весомые военные собрания.

"Сейчас когда подходят после выступления за автографом и говорят: "У меня там погиб отец" - отвечаю: "Я вас понимаю. И понимаю и нашу миссию – помогая людям, помогать армии", – подчеркивает Влад.

Оба артиста отмечают, что сдаваться нельзя, как бы тяжело ни было. По их мнению, нужно твердо поддерживать войско и укреплять гражданскую позицию – это дело каждого из нас.

История участников музыкально-театральной группы Schmalgauzen вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Вы найдете ее по ссылке.

Архив музея "Голоса Мирных" содержит уже более 120 тысяч историй. Расскажите свою на портале музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.