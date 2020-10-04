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Як розігнати метаболізм і схуднути: названо найбільш простий спосіб

Автор: Анна Кисельова

Дієтологи уточнюють, що є продукти, які здатні прискорити спалювання жиру організмом

Будь-яке схуднення вимагає створення дефіциту між споживаними та спалюваними калоріями. Запаси жиру йдуть, тільки коли вони задіяні в обміні енергією. Щоб досягти цього дефіциту можна менше їсти, або збільшити витрату калорій. У людей зі швидким метаболізмом витрата калорій дуже висока, попри те, що вони можуть бути дуже пасивними і їсти "як не в себе".

Вчені, що опублікували результати дослідження Express, розповіли, що, додавши чашку зеленого та імбирного чаю в день, можна за місяць розпрощатися з кількома кілограмами.

Дослідження показали, що зелений чай активізує метаболізм, прискорює спалювання жиру. В одному дослідженні, опублікованому Національною медичною бібліотекою, одна група чоловіків перед вправами брала екстракт зеленого чаю, а інша не брала нічого. В результаті учасники з першої групи спалили на 17% жиру більше. Такі ж результати показали ще кілька досліджень. Вживання зеленого чаю перед тренуваннями допомагає спалити більше жиру і швидше схуднути.

Фітнес-тренер Девід Вайнер розповів також про переваги деяких трав'яних чаїв, зокрема імбирного.

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"Завдяки природному ферменту імбиру, який називається гінгерол, цей корінь активно зменшує запалення, набряки та усуває здуття живота", - говорить експерт.

Поєднання імбирного чаю зі здоровим харчуванням і регулярними заняттями спортом сприяють чудовим результатам у зниженні ваги. До того ж корінь імбиру сприяє детоксикації організму, що також корисно для схуднення.

Відомо, що гінгерол може прискорювати травлення і стабілізувати рівень цукру в організмі. Це дозволяє нам довше залишатися ситими та уникати зайвих перекусів. Крім того, він теж прискорює метаболізм.

Нагадаємо, що раніше експерт розповіла, як боротися з жиром на животі.

До речі, дієтолог Наталія Самойленко озвучила топ-5 великих помилок тих, які худнуть.

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