Як різні види алкоголю впливають на наш настрій: від ейфорії до депресії

Як види алкоголю впливають на настрій (фото: freepik)

Вченим вдалося з'ясувати, як змінюється настрій людини під дією різних видів спиртного

Алкоголь - тема, безумовно, дуже спірна. Всі в один голос говорять, що алкоголь шкодить організму. Але іноді, щоб розслабитися, можна дозволити собі келих вина після важкого робочого дня, головне - знати міру. А буває і таке, що ми отримуємо абсолютно зворотний ефект від спиртного - замість гарного настрою нам стає сумно, а в голову лізуть похмурі думки.

Чому так відбувається, і чого чекати від улюбленого коктейлю, з'ясовували вчені, пише angreal.info.

Дослідження говорять, що етанол є потужним гнобителям нервової системи. І саме йому ми зобов'язані за спалахи радості та гарного настрою, і водночас за депресивні думки. Тут багато залежить, як від кількості, так і антуражу.

Вино

Після першого келиха легкого білого вина відбувається помірне навантаження на серце, розширення кровоносних судин, ми починаємо відчувати умиротворення і спокій. А от важке, насичене або переобтяжене танінами червоне вино може подіяти на нас сильніше - викликати млявість і втому. Те ж саме відбувається і після другого або третього келиха будь-якого іншого вина. Всі приємні ефекти миттєво перетворюються на негативні - серцебиття частішає, а розслаблений організм починає спішно переробляти ударну дозу спиртного.

Пиво

Пиво діє на організм так само, як і вино. Перший келих - добре, а далі - не дуже. Але пиво підступне тим, що п'ють його зазвичай багато і дуже багато. До того ж сьогодні популярні міцні сорти пива - в них стільки ж алкоголю, скільки й у вині. Але останнє ми не п'ємо літрами. А сильний сечогінний ефект цього напою, який часто п'ється, як вода, сприяє вимиванню необхідних для здоров'я корисних сполук з організму.

Міцні напої

Міцний алкоголь вважається супутником енергії, сміливості, впевненості і розкутості. При цьому він же відповідальний за такі почуття, як агресія, неспокій, прагнення розговоритися і бажання плакати.

Саме міцні алкогольні напої викликають найбільше звикання і з часом зворотний ефект "алкогольної ейфорії": нервозність, дратівливість, депресію і поганий настрій.

Міцні напої діють як наркотик, швидко і сильно змінюючи хімію мозку, викликаючи сильний апетит і змінюючи навколишню дійсність. Саме під впливом міцного спиртного ми більше схильні згадувати ті події і тих людей, про яких вже давно забули. У чому ми часто каємося на ранок, переглядаючи вихідні дзвінки на телефоні.

Як ми писали раніше, вчені назвали несподівану причину алкоголізму у жінок.

Також дослідники з'ясували, чому люди курять і п'ють, причину знайшли в мозку.

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Автор: Styler