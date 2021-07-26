Різні вакцини від коронавірусу в Україні: змішувати препарати чи не варто?

"Коктейль" ми робити не будемо, все буде за інструкцією. Станом на сьогодні в Україні залишається вакцинування другою дозою того ж препарату, що і перша. Через те, що у світі в різних країнах є різна кількість тих чи інших препаратів і є необхідність іноді, щоб прискорити вакцинацію, міксувати препарати, були проведені дослідження. Вони не стосувалися всіх вакцин, але певні дослідження вже проводили, і у них є доказова база", - пояснила Скалецька.

Вона додала, що якщо в МОЗ внесуть зміни, то змішувати вакцини буде можна. Однак не за побажаннями пацієнтів, а тільки за рекомендацією медиків і за даними отриманої доказової бази.

"Ґрунтуючись на ній, Міністерство охорони здоров'я якщо внесе зміни, то тільки відповідно до цих змін можна буде міксувати, а не те, що хочеться і що залишилося. Тільки по інструкції. Нагадаю, що у нас відбувається: екстрена вакцинація, екстрена реєстрація вакцин, а значить, всі дії повинні максимально відповідати доказовій базі, яку виробники у світі вже отримали", - зазначила фахівець.

Раніше в МОЗ озвучили умову, при якій можна змішувати різні вакцини від коронавірусу – це відсутність можливості закінчити імунізацію тим препаратом, яким було зроблено перше щеплення. Ще один варіант - якщо у пацієнта була важка алергічна реакція на препарат від AstraZeneca. Таким пацієнтам рекомендовано робити другу дозу препаратом Pfizer.