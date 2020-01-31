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Розбороняла поліція: у Миколаєві влаштували самосуд над винуватцем ДТП

STYLERЖиття    31.01.2020 - 09:40
Розбороняла поліція: у Миколаєві влаштували самосуд над винуватцем ДТП
ДТП у Миколаєві (фото: колаж РБК-Україна)

У Миколаєві водій збив на смерть жінку і над ним влаштували самосуд

ДТП в Миколаєві спровокувала самосуд над водієм Mercedes, який насмерть збив жінку на вулиці Великій Морській. Інцидент стався в четвер, 30 січня, у першій половині дня.

За словами водія, за перехрестям з Малої Морської на дорогу вибігла жінка. Він не встиг зреагувати і збив її. Від сильного удару жінка відлетіла на тротуар і відразу ж померла.

Очевидці ДТП кажуть, що Mercedes їхав на великій швидкості по зустрічній смузі для громадського транспорту. Удар був такої сили, що в автомобілі розбилося лобове скло і навіть спрацювали подушки безпеки. Про це повідомляють Novosti-N.

Розбороняла поліція: у Миколаєві влаштували самосуд над винуватцем ДТП

ДТП в Миколаєві (фото: novosti-n.org)

Після того, як водій збив жінку, він зміг зупинитися лише через 50 метрів. Чоловік розповів, що після ДТП біля нього зупинилися кілька автомобілів, з яких вийшли водії і почали його бити.

У бійку також втрутилися перехожі, а потім і патрульна поліція. Після побиття у 25-річного водія було розбите обличчя. При цьому він отримав і інші травми.

У поліції повідомили, що збита жінка переходила дорогу в недозволеному місці.

Нагадаємо, що народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Аллахвердієва протаранила автомобіль Mazda у центрі Миколаєва на своєму Lexus. В результаті аварії ніхто не постраждав, а автомобілі отримали незначні пошкодження.

Раніше повідомлялося про те, що у Києві водій легковика повалив стовп і втік в ліс. При цьому стовп впав на дорогу і перегородив рух. Аварія сталася в Голосіївському районі.

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