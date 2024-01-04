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Райдеры Русланы, Лободы и Козловского: кто требует новые чайники, а кто - коньяк

Что прописано в райдерах звезд (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Почти у каждой звезды есть определенный список требований, предъявляемых во время организации выступления. Кто-то прописывает в райдере меню для себя и команды, а кому очень важно, чтобы в гримерке было тепло.

Какие требования прописаны в райдерах Светланы Лободы, Виталия Козловского, Русланы и других артистов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео с Instagram-страницы блогерши и певицы Ульяны Шубы.

Козловский

Певец, который сейчас защищающает Украину, в прошлом активно выступал. По словам блогерши, в райдере Козловского было главное условие. Артист просил, чтобы в его гримерке было отопление, это было очень важно.

Какой в прошлом был райдер у Козловского (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Руслана

Певица в своем райдере, по словам Шубы, прописала несколько условий. Она просит охрану из 10 человек, хор на 30 человек, а также автомобиль Mercedes-Benz C-Class. Кроме того, в райдере артистки якобы прописано еще и то, что ей должны приносить пропаренную красную рыбу и бутылку коньяка в день.

Райдер Русланы (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Дзидзьо

Певец Михаил Хома (настоящее имя DZIDZIO) не хочет, чтобы его коллектив заказывал разную еду. Именно поэтому, по словам блогерши, в райдере артиста есть условие - членам команды звезды не должны давать меню в ресторанах, чтобы всем выносили одинаковые блюда.

Какой райдер у певца Дзидзьо (фото: instagram.com/dzidzio)

Лобода

Скандальная певица, как рассказала Шуба, имеет несколько требований. Она хочет, чтобы в ее гримерке были три новых чайника и 10 пар носков разных цветов.

Какой райдер у Лободы (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Также блогерша пошутила о райдере путиниста Николая Баскова, который открыть поддерживает российскую агрессию и не осудил полномасштабную войну против Украины.

"Требует в свою гримерку 10 стеклянных бутылок разного диаметра", - сказала Шуба.

 

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что в семье известной певицы произошла трагедия.

Кроме того, недавно стало известно, что у мамы известного ведущего нашли онкологию.

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