Райдеры Русланы, Лободы и Козловского: кто требует новые чайники, а кто - коньяк
Почти у каждой звезды есть определенный список требований, предъявляемых во время организации выступления. Кто-то прописывает в райдере меню для себя и команды, а кому очень важно, чтобы в гримерке было тепло.
Какие требования прописаны в райдерах Светланы Лободы, Виталия Козловского, Русланы и других артистов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео с Instagram-страницы блогерши и певицы Ульяны Шубы.
Козловский
Певец, который сейчас защищающает Украину, в прошлом активно выступал. По словам блогерши, в райдере Козловского было главное условие. Артист просил, чтобы в его гримерке было отопление, это было очень важно.
Какой в прошлом был райдер у Козловского (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Руслана
Певица в своем райдере, по словам Шубы, прописала несколько условий. Она просит охрану из 10 человек, хор на 30 человек, а также автомобиль Mercedes-Benz C-Class. Кроме того, в райдере артистки якобы прописано еще и то, что ей должны приносить пропаренную красную рыбу и бутылку коньяка в день.
Райдер Русланы (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)
Дзидзьо
Певец Михаил Хома (настоящее имя DZIDZIO) не хочет, чтобы его коллектив заказывал разную еду. Именно поэтому, по словам блогерши, в райдере артиста есть условие - членам команды звезды не должны давать меню в ресторанах, чтобы всем выносили одинаковые блюда.
Какой райдер у певца Дзидзьо (фото: instagram.com/dzidzio)
Лобода
Скандальная певица, как рассказала Шуба, имеет несколько требований. Она хочет, чтобы в ее гримерке были три новых чайника и 10 пар носков разных цветов.
Какой райдер у Лободы (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Также блогерша пошутила о райдере путиниста Николая Баскова, который открыть поддерживает российскую агрессию и не осудил полномасштабную войну против Украины.
"Требует в свою гримерку 10 стеклянных бутылок разного диаметра", - сказала Шуба.
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